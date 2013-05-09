拉美汇市：巴西雷亚尔与墨西哥疲弱走软，因美联储政策前景疑虑打击风险资产

标题新闻：南非议会将于4月18日就针对总统祖马的不信任案投票动议进行辩论-南非国民议会
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路透里约热内卢5月9日 - 拉美货币周四尾盘走软，因对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能减弱货币刺激力度的担忧令风险资产承压，并提升了投资者对美元的买兴。
拉美货币尾盘时扩大跌幅，因美股主要股指跌至平盘下方，结束了五日连涨，而且美元兑日圆冲至逾四年高位。
巴西雷亚尔兑美元 下跌0.6%收报2.0151雷亚尔，创下三周来最大单日跌幅。
“影响因素都来自海外市场。所有货币兑美元今日都在下跌，”Espirito Santo投资银行的资深分析师Flavio Serrano说。
墨西哥披索兑美元 一度走软至12.046披索，不过尾盘报11.996披索，较周三小跌0.13%。(完)
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