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债券 | 2013年 5月 15日 星期三 06:58 BJT

拉美汇市：墨西哥披索跌至两周低点，巴西雷亚尔亦下滑

路透墨西哥城5月14日 - 墨西哥披索周二跌至本月初以来最低，因担心美国经济改善可能促使其缩减货币刺激政策。美国的货币刺激举措支撑了对风险较大新兴市场货币的需求。

巴西雷亚尔亦走软，美国最近公布的一系列强劲经济数据，支持了最近外界有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时减缓甚或停止购债计划的臆测。

Santander的策略师Salvador Orozco表示：“我们看到美国经济复苏的迹象，这提振股市，不免令人担心美联储可能在讨论减少非常规货币政策。”

美元兑披索 盘中一度升至12.2155披索附近的阻力位，这是5月1日以来披索最低汇价。2050GMT时，美元/披索回落至12.1975，披索日跌0.31%。巴西雷亚尔/美元 下滑0.57%至2.0202。(完)

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(编译 李爽; 审校 王兴亚)
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