拉美汇市：披索和雷亚尔双双下跌，欧美经济数据疲弱令其承压

路透墨西哥城5月15日 - 拉美货币周三失去动能，因欧美经济数据令人失望，浇灭投资者对高风险资产的热情。

巴西雷亚尔和墨西哥披索均小幅下滑，因数据显示欧元区经济连续第六季萎缩，且法国陷入衰退。

美国数据亦显示，纽约联储制造业活动5月意外萎缩。之前美国经济复苏的迹象助燃对美联储可能在年底前缩减购债计划的预期。

“今天公布的所有数据表明全球经济成长并不那么有活力。我们必须看看墨西哥周五公布的第一季GDP数据表现如何，”Compass Group策略师Luis de Urquijo表示。

披索兑美元 下跌0.06%报12.208披索，日内稍早触及三周低点，这是披索连续第五个交易日下跌。

但披索兑美元今年迄今涨逾5%，因市场乐观看待新当选总统推行的一系列结构性改革。

而且，分析师预计墨西哥经济2013年初可能萎缩，为2009年深度衰退以来GDP首次出现季比下滑，令央行更有理由在今年稍晚调降指标利率。

巴西雷亚尔兑美元 跌0.13%，收在2.02，引发投资者对央行可能出手干预的臆测。(完)

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