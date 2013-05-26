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债券 | 2013年 5月 26日 星期日 10:52 BJT

更正-拉美汇市：巴西雷亚尔下跌，美联储刺激力度减弱忧虑拖累拉美货币走软

(更正：本文标题误复制前一日市场稿标题，特此更正以澄清拉美货币走
软原因为“担心美联储减轻刺激力度”，非“中国数据不佳”)
    路透里约热内卢5月24日 - 拉美货币周五下跌，因美国制造业数据强
劲，令人更加担心美国可能减弱经济刺激力度。美国的刺激政策令美元稳
定流入新兴市场以寻求高回报。
    
    数据显示美国耐久财订单4月增幅高于预期，随后对美国联邦储备理
事会(美联储/FED)将很快减少甚至停止购债计划的预期升温。
    
    美联储减弱刺激力度后，投资者对风险资产的偏好可能下降，这种担
忧在过去两周一直对新兴市场货币施压。
    
    巴西雷亚尔兑美元  跌0.2%至2.0484雷亚尔。雷亚尔跌幅
受限，投资者猜测央行会在什么水平采取行动，以阻止雷亚尔继续下跌。
(完)
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