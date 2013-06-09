拉美汇市：雷亚尔因巴西评级展望遭调降而下跌，墨西哥披索走坚

欧元债市：圣彼得堡地铁发生爆炸后，避险买盘令德债收益率降至一个月低点
路透论调4月3日 - 德国公债收益率周一下挫，此前俄罗斯圣彼得堡地铁发生爆炸事件，提振了对避险公债的需求。而欧洲央行开始缩减资产购买规模，令欧元区评等较低公债承压。
路透墨西哥城6月7日 - 巴西雷亚尔周五走软，因标注普尔警告称，可能最终降低巴西的信用评级。墨西哥披索走坚，此前美国就业数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)不会很快缩减刺激举措。
雷亚尔再次跌向上周触及的四年低点，此前标普于周四晚间将巴西长期信用评级的展望从稳定下修为负面。
墨西哥披索兑美元 走高0.4%至12.7580披索。此前美国公布5月非农就业岗位增加17.5万个；市场认为这一水平尚不足以预示美联储会很快放慢每月850亿美元的购债速度。
墨西哥央行周五维持利率在4.0%不变，也进一步支撑披索。
巴西雷亚尔兑美元 下跌近0.5%至2.1316雷亚尔。标普的警告令投资者对疲弱的国内经济与不断加剧的通胀压力更加担心。(完)
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路透论调4月3日 - 德国公债收益率周一下挫，此前俄罗斯圣彼得堡地铁发生爆炸事件，提振了对避险公债的需求。而欧洲央行开始缩减资产购买规模，令欧元区评等较低公债承压。
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路透渥太华4月3日 - 加拿大央行周一称，尽管美国保护主义的不确 定犹在，但加拿大企业对未来销售和出口感到更乐观，计划加快招聘的步 伐和增加投资，以满足需求。 企业预计，在内外需求不断上升的情况下，未来12个月销售增长将略 为上升，越来越多的企业预期加拿大最大的贸易伙伴美国经济成长强劲。 “不过，在美国可能调整政策的高度不确定性的环境下，企业保持警 惕，”加拿大央行在第一季企业调查报告中称。 受访的企业表示，面临的负面风险包括保护主义增强、一旦美国下调 公司税，加拿大企业的竞争力将降低、以及提振成长的美国政策可能被推 迟。 总体而言，调查显示企业信心过去两年疲弱后温和反弹。加拿大经济 受油价下跌的侧击，加拿大央行一直保持利率在近纪录低位的水准，以刺 激经济成长，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)已开始升息。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)