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债券 | 2013年 6月 9日 星期日 09:42 BJT

拉美汇市：雷亚尔因巴西评级展望遭调降而下跌，墨西哥披索走坚

路透墨西哥城6月7日 - 巴西雷亚尔周五走软，因标注普尔警告称，可能最终降低巴西的信用评级。墨西哥披索走坚，此前美国就业数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)不会很快缩减刺激举措。

雷亚尔再次跌向上周触及的四年低点，此前标普于周四晚间将巴西长期信用评级的展望从稳定下修为负面。

墨西哥披索兑美元 走高0.4%至12.7580披索。此前美国公布5月非农就业岗位增加17.5万个；市场认为这一水平尚不足以预示美联储会很快放慢每月850亿美元的购债速度。

墨西哥央行周五维持利率在4.0%不变，也进一步支撑披索。

巴西雷亚尔兑美元 下跌近0.5%至2.1316雷亚尔。标普的警告令投资者对疲弱的国内经济与不断加剧的通胀压力更加担心。(完)

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