拉美汇市：拉美货币下跌，因中国数据疲弱且美联储是否缩减刺激举措不确定

日本个股：东芝向债权银行请求新贷款，以芯片业务股权作抵押-消息
多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)
路透墨西哥城6月10日 - 拉美货币周一下滑，因中国数据疲弱，打压了全球增长前景，且投资者仍担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减刺激规模。
中国5月外贸数据降温本在意料之中，然而进出口同比增幅由前月的15.7%猛跌至区区0.4%，依然令市场大跌眼镜。这表明中国外贸形势和经济增长动力不容乐观，人民币兑美元迭创新高的局面可能被釜底抽薪。
美国雇主5月增聘更多人手，失业率略有上升，这些数据并未明确显示出美联储是否会开始缩减刺激规模，令投资者保持谨慎。
受此影响，墨西哥披索兑美元下跌逾1%，之后跌幅缩减至0.67%，报12.8565。
巴西雷亚尔下跌0.64%至2.1454，即便央行两次出手阻止雷亚尔下跌。
巴西央行周一抛售了约21.2亿美元的货币互换合约，旨在提振雷亚尔，该货币今年下跌近5%。(完)
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多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)
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