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债券 | 2013年 6月 25日 星期二 07:18 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔续涨，其他拉美货币则持稳

路透里约热内卢6月24日 - 巴西雷亚尔周一连续第二天上涨，而其他拉美货币则持稳，因美国公债价格反弹，显示全球市场在近期下挫后回稳。

投资者上周逃离新兴市场，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克暗示可能在今年稍晚缩减刺激举措，并在2014年中期结束。

但达拉斯联储总裁费希尔周一称，即便缩减刺激措施，联储仍将是在执行宽松政策。其言论似乎扶助了投资者信心。

“在某种程度上，他为贝南克的言论提供了一种与市场不同的解读，”WestLB银行驻圣保罗的首席分析师Luciano Rostagno表示。

巴西雷亚尔兑美元 收涨0.8%，巴西央行周二上午将进行传统货币互换合约标售，也为雷亚尔提供了支撑。

墨西哥披索兑美元 持稳在13.2951，周五略收高并止住了五日连跌势头。(完)

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