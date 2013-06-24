拉美汇市：巴西雷亚尔续涨，其他拉美货币则持稳

标题新闻：意大利统计局称，第四季预算赤字相当于国内生产总值(GDP)的2.3%，和上年同期相同
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路透里约热内卢6月24日 - 巴西雷亚尔周一连续第二天上涨，而其他拉美货币则持稳，因美国公债价格反弹，显示全球市场在近期下挫后回稳。
投资者上周逃离新兴市场，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克暗示可能在今年稍晚缩减刺激举措，并在2014年中期结束。
但达拉斯联储总裁费希尔周一称，即便缩减刺激措施，联储仍将是在执行宽松政策。其言论似乎扶助了投资者信心。
“在某种程度上，他为贝南克的言论提供了一种与市场不同的解读，”WestLB银行驻圣保罗的首席分析师Luciano Rostagno表示。
巴西雷亚尔兑美元 收涨0.8%，巴西央行周二上午将进行传统货币互换合约标售，也为雷亚尔提供了支撑。
墨西哥披索兑美元 持稳在13.2951，周五略收高并止住了五日连跌势头。(完)
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路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
路透米兰/布鲁塞尔4月3日 - 意大利银行业者Veneto Banca周一公布严重亏损，而且客户存款下降，凸显其所处的困境，该银行正寻求欧盟批准其与另一银行Popolare di Vicenza要求的国家救助。