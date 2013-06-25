拉美汇市：拉美货币持坚，全球主要央行采取行动安抚市场

路透里约热内卢6月25日 - 拉美货币周二持坚，巴西雷亚尔连续第三日上涨。对中国流动性紧张和美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减刺激举措的担忧有所缓解。

投资者担心中国政策制定者控制信贷增长的举措过于激进，可能导致该国出现银行业危机。中国是拉美大宗商品出口的最大消费国。

不过，针对6月以来不断升级的流动性困局，中国央行周二终于发出将维护市场稳定的清晰讯号。央行称为保持货币市场平稳运行，近日已向一些符合宏观审慎要求的金融机构提供了流动性支持。

美联储计划放慢资产购买步伐的消息所引发的忧心也略为减退，周二全球一些主要央行首脑设法安抚市场。

但在周二公布的经济数据显示美国经济似乎正取得动能后，拉美货币回吐涨幅，因为经济向好可能支持美联储提前退出刺激举措。

巴西雷亚尔兑美元 收涨0.7%，巴西央行周二上午进行传统货币互换合约标售，为雷亚尔提供了支撑。

墨西哥披索兑美元 上涨0.4%至13.232，上周四曾触及10个月低点13.365。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价