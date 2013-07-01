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债券 | 2013年 7月 2日 星期二 06:50 BJT

拉美汇市：拉美货币温和上涨，受全球乐观制造业数据提振

路透里约热内卢7月1日 - 拉美货币周一在下半年首个交易日温和上涨，受欧洲、日本、美国制造业数据优于预期支撑。

美国制造业6月反弹温和，但还不会加剧对美联储很快缩减刺激计划的担忧。这几年来，该计划支持了对新兴市场货币的偏好。

不过拉美货币涨势受限，因中国经济前景不那么喜人。中国官方数据显示，6月制造业成长停滞，民间数据显示制造业触及九个月低位。中国是拉美大宗商品主要出口市场。

墨西哥披索兑美元 涨0.6%报12.917，今年迄今的跌幅也随之降至1个百分点。

巴西雷亚尔兑美元 微升0.2%报2.227，盘中在平盘水准上下波动。(完)

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