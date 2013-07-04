新兴汇市：巴西雷亚尔与墨西哥披索上扬，但美联储政策忧虑限制涨幅

路透里约热内卢7月4日 - 巴西雷亚尔兑美元周四从四年多低点反弹，墨西哥披索则触及两周盘中高点，不过围绕美国货币刺激举措可能降低力度的担忧令拉美资产承压。

欧洲央行总裁德拉吉称，欧元区利率将在很长时期内维持在纪录低点。此番言论扶助拉美货币上扬。

德拉吉的言论帮助抵消了对美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年可能缩减购债规模的担忧。发达经济体接近零的利率水平有助刺激对高风险资产的买兴，例如新兴市场货币。

成交量较低，由于不少外国投资者因美国独立日假期离场。

定于周五出炉的美国非农就业数据十分关键，可帮助判断美联储今年稍晚是否会出手撤回刺激举措。若数据强劲或将令人益发认为，美国政策宽松力度减弱可能促使投资者从新兴市场抽身，回到发达市场。

2130GMT，巴西雷亚尔兑美元 上扬0.52%至2.2485雷亚尔，周三收盘位创下2009年4月以来最低水平。

墨西哥披索 上涨0.16%至12.9250。

披索盘中触及12.8280的6月19日以来高位，但随后下跌并重新失守12.90关口。(完)

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