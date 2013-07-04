新兴汇市：巴西雷亚尔与墨西哥披索上扬，但美联储政策忧虑限制涨幅

欧元债市：公债收益率小跌，投资人审慎等待两项关键法院裁决
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
路透里约热内卢7月4日 - 巴西雷亚尔兑美元周四从四年多低点反弹，墨西哥披索则触及两周盘中高点，不过围绕美国货币刺激举措可能降低力度的担忧令拉美资产承压。
欧洲央行总裁德拉吉称，欧元区利率将在很长时期内维持在纪录低点。此番言论扶助拉美货币上扬。
德拉吉的言论帮助抵消了对美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年可能缩减购债规模的担忧。发达经济体接近零的利率水平有助刺激对高风险资产的买兴，例如新兴市场货币。
成交量较低，由于不少外国投资者因美国独立日假期离场。
定于周五出炉的美国非农就业数据十分关键，可帮助判断美联储今年稍晚是否会出手撤回刺激举措。若数据强劲或将令人益发认为，美国政策宽松力度减弱可能促使投资者从新兴市场抽身，回到发达市场。
2130GMT，巴西雷亚尔兑美元 上扬0.52%至2.2485雷亚尔，周三收盘位创下2009年4月以来最低水平。
墨西哥披索 上涨0.16%至12.9250。
披索盘中触及12.8280的6月19日以来高位，但随后下跌并重新失守12.90关口。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 李爽)
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江