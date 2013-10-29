拉美汇市：拉美货币持稳，投资者静候美联储政策声明

路透里约热内卢10月29日 - 拉美货币周二持平，投资者静候美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策决定，这对未来几个月投资者的风险偏好有至关重要的影响。

市场普遍预计美联储本周将维持买债规模不变，但投资者仍期待其周三货币政策会议后发表的声明，寻找其何时开始缩减规模的线索。

巴西雷亚尔兑美元 持平在2.1782，巴西央行计划展延11月1日到期的多数货币互换合约，亦支撑了雷亚尔。

墨西哥披索兑美元 持稳在12.8840，守住上周涨幅。墨西哥央行发声明暗示短期不会进一步降息，也扶助了之前的涨势。

智利披索兑美元 跌0.2%，投资者在其上日跌破100日简单移动均线后继续削减多头仓位。(完)

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