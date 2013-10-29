版本:
中国
债券 | 2013年 10月 30日 星期三 07:33 BJT

拉美汇市：拉美货币持稳，投资者静候美联储政策声明

路透里约热内卢10月29日 - 拉美货币周二持平，投资者静候美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策决定，这对未来几个月投资者的风险偏好有至关重要的影响。

市场普遍预计美联储本周将维持买债规模不变，但投资者仍期待其周三货币政策会议后发表的声明，寻找其何时开始缩减规模的线索。

巴西雷亚尔兑美元 持平在2.1782，巴西央行计划展延11月1日到期的多数货币互换合约，亦支撑了雷亚尔。

墨西哥披索兑美元 持稳在12.8840，守住上周涨幅。墨西哥央行发声明暗示短期不会进一步降息，也扶助了之前的涨势。

智利披索兑美元 跌0.2%，投资者在其上日跌破100日简单移动均线后继续削减多头仓位。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (翻译 张荻； 审校 戴素萍)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐