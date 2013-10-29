拉美汇市：拉美货币持稳，投资者静候美联储政策声明

欧元债市：公债收益率小跌，投资人审慎等待两项关键法院裁决
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
路透里约热内卢10月29日 - 拉美货币周二持平，投资者静候美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策决定，这对未来几个月投资者的风险偏好有至关重要的影响。
市场普遍预计美联储本周将维持买债规模不变，但投资者仍期待其周三货币政策会议后发表的声明，寻找其何时开始缩减规模的线索。
巴西雷亚尔兑美元 持平在2.1782，巴西央行计划展延11月1日到期的多数货币互换合约，亦支撑了雷亚尔。
墨西哥披索兑美元 持稳在12.8840，守住上周涨幅。墨西哥央行发声明暗示短期不会进一步降息，也扶助了之前的涨势。
智利披索兑美元 跌0.2%，投资者在其上日跌破100日简单移动均线后继续削减多头仓位。(完)
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这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江