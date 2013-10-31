拉美汇市：雷亚尔领跌拉美货币，因担心美联储年底将开始缩减刺激举措

路透里约热内卢10月31日 - 巴西雷亚尔周四创逾两个月来最大跌幅，领跌拉美货币，因近期公布的美国经济数据加剧了对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在年底缩减刺激举措的忧虑。

巴西雷亚尔下跌近2%，空头占据优势。

对美国提前退出刺激举措的担忧有所上升，此前一些交易员将美联储最新的政策声明解读为略为强硬。美国周四公布的经济数据加剧了这种担忧。

巴西雷亚尔兑美元 下跌1.93%至2.2336，为8月21日来最大跌幅，也是9月末以来最低水准。

一份报告显示，巴西预算赤字9月上升至近五年来最高。分析师认为，该数据显示政府支出增长，这可能会刺激通胀并迫使央行进一步收紧货币政策。

墨西哥披索兑美元 下跌0.73%至13.019，跌破13关口。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价