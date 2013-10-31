拉美汇市：雷亚尔领跌拉美货币，因担心美联储年底将开始缩减刺激举措

标题新闻：墨西哥央行升息25个基点至6.5%，连续第五次会议加息但因披索大涨而缩小升息幅度
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路透里约热内卢10月31日 - 巴西雷亚尔周四创逾两个月来最大跌幅，领跌拉美货币，因近期公布的美国经济数据加剧了对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在年底缩减刺激举措的忧虑。
巴西雷亚尔下跌近2%，空头占据优势。
对美国提前退出刺激举措的担忧有所上升，此前一些交易员将美联储最新的政策声明解读为略为强硬。美国周四公布的经济数据加剧了这种担忧。
巴西雷亚尔兑美元 下跌1.93%至2.2336，为8月21日来最大跌幅，也是9月末以来最低水准。
一份报告显示，巴西预算赤字9月上升至近五年来最高。分析师认为，该数据显示政府支出增长，这可能会刺激通胀并迫使央行进一步收紧货币政策。
墨西哥披索兑美元 下跌0.73%至13.019，跌破13关口。(完)
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路透伦敦3月30日 - 德债收益率周四跌至三周低位，因德国通胀数据弱于预期，扶助令投资者对于欧洲央行(ECB)可能较早解除刺激政策的预期降温。