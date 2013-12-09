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债券 | 2013年 12月 10日 星期二 07:04 BJT

拉美汇市：墨西哥披索大涨1%，其他货币承压

路透里约热内卢12月9日 - 墨西哥披索周一大涨至七周高位，因本周有望通过重要能源行业改革计划，而对美国未来经济刺激举措的担忧，则令其他拉美货币承压。

墨西哥投资者欢迎公布的能源改革修改方案，此次改革将允许民间投资进入该国能源行业。

瑞士信贷在研究报告中称，“修改后的方案比市场预期的更为激进。”该投行并预计议案将在本周通过。

墨西哥披索兑美元 上涨0.7%至12.8500披索，盘中一度上涨1%至12.7987，为10月中旬以来的高点。

对美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时开始缩减买债的担心，令其他拉美货币承压。

巴西雷亚尔兑美元 升0.2%，受益于央行的常规汇市干预举措。巴西央行周一卖出了10,000口货币互换合约。(完)

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