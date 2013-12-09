拉美汇市：墨西哥披索大涨1%，其他货币承压

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透里约热内卢12月9日 - 墨西哥披索周一大涨至七周高位，因本周有望通过重要能源行业改革计划，而对美国未来经济刺激举措的担忧，则令其他拉美货币承压。
墨西哥投资者欢迎公布的能源改革修改方案，此次改革将允许民间投资进入该国能源行业。
瑞士信贷在研究报告中称，“修改后的方案比市场预期的更为激进。”该投行并预计议案将在本周通过。
墨西哥披索兑美元 上涨0.7%至12.8500披索，盘中一度上涨1%至12.7987，为10月中旬以来的高点。
对美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时开始缩减买债的担心，令其他拉美货币承压。
巴西雷亚尔兑美元 升0.2%，受益于央行的常规汇市干预举措。巴西央行周一卖出了10,000口货币互换合约。(完)
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路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。