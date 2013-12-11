拉美汇市：拉美货币大跌，因美国达成预算协议支持美联储缩减购债预期

美国国会周二达成预算协议，消除了市场上一个关键的不确定性，分析师认为这可能帮助推动美联储开始缩减购债。

巴西雷亚尔兑美元 下跌1.23%至2.3370。雷亚尔之前四日连续上涨，因巴西决策者不断重申将干预汇市，以平抑美联储可能缩减购债引发的汇市波动。