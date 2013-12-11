拉美汇市：拉美货币大跌，因美国达成预算协议支持美联储缩减购债预期

标题新闻：法国政府将今年公共赤字/GDP目标从2.7%上调至2.8%，料到2020年降至1.3%-回声报
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路透墨西哥城12月11日 - 拉美汇市周三下滑，因押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能很快缩减刺激规模，此前美国国会达成预算协议。
巴西雷亚尔和墨西哥披索都大幅下挫，其中雷亚尔跌幅超过1%。
美国国会周二达成预算协议，消除了市场上一个关键的不确定性，分析师认为这可能帮助推动美联储开始缩减购债。
巴西雷亚尔兑美元 下跌1.23%至2.3370。雷亚尔之前四日连续上涨，因巴西决策者不断重申将干预汇市，以平抑美联储可能缩减购债引发的汇市波动。
墨西哥披索兑美元 下跌0.81%至12.97。
外资蜂拥进入墨西哥披索计价的债券市场，持有规模达到约1.778万亿(兆)墨西哥披索(1,372.6亿美元)，是2009年初的逾六倍。这种重仓令披索易受大规模资金流出的打击。(完)
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路透约翰内斯堡4月11日 - 南非兰特周二上涨，因美元普跌，以及南非高等法院将考虑，对总统祖马的不信任投票是否采用不记名方式进行。