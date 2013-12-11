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债券 | 2013年 12月 12日 星期四 07:18 BJT

拉美汇市：拉美货币大跌，因美国达成预算协议支持美联储缩减购债预期

路透墨西哥城12月11日 - 拉美汇市周三下滑，因押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能很快缩减刺激规模，此前美国国会达成预算协议。

巴西雷亚尔和墨西哥披索都大幅下挫，其中雷亚尔跌幅超过1%。

美国国会周二达成预算协议，消除了市场上一个关键的不确定性，分析师认为这可能帮助推动美联储开始缩减购债。

巴西雷亚尔兑美元 下跌1.23%至2.3370。雷亚尔之前四日连续上涨，因巴西决策者不断重申将干预汇市，以平抑美联储可能缩减购债引发的汇市波动。

墨西哥披索兑美元 下跌0.81%至12.97。

外资蜂拥进入墨西哥披索计价的债券市场，持有规模达到约1.778万亿(兆)墨西哥披索(1,372.6亿美元)，是2009年初的逾六倍。这种重仓令披索易受大规模资金流出的打击。(完)

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