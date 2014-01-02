拉美汇市：巴西雷亚尔跌穿2.4触及四个月最低，墨西哥和智利披索也走低

路透里约热内卢1月2日 - 巴西雷亚尔在2014年首个交易日急跌2.1%，兑美元跌穿2.4雷亚尔，为9月初以来首次，因巴西央行将外汇干预计划规模缩减一半。该计划在2013年扶助限制雷亚尔的跌幅。

对美国撤走刺激举措速度的不安，以及对巴西经济基本面不断恶化的担忧也重压雷亚尔。美国撤走刺激举措使美国公债收益率持于两年半高位3.02%。

分析师目前不清楚巴西央行是否会利用计划外的汇市干预行动来支撑雷亚尔。雷亚尔今年可能会进一步走软，因在大选之年该国经济成长仍然不温不火，通胀高企，且政府支出居高不下。

雷亚尔兑美元 跌至2.4092雷亚尔，为8月27日以来日内最低，之前跌穿2.4雷亚尔，为9月3日以来首见，最新回落1.6%，报2.3941。

巴西央行周四开始实施外汇干预计划的第二部分，仅出售4,000份外汇互换合约。

该计划目前将每周为投资者提供20,000份互换合约，较2013年最后三个月提供的40,000份合约减半。

其他拉美货币也走软，但跌幅不及雷亚尔，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)缩减购债速度的不安重压新兴市场货币。墨西哥披索 跌0.6%，智利披索 挫0.7%。(完)

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