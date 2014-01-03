拉美汇市：拉美货币反弹，因美国公债收益率下跌带动投资人低吸

路透里约热内卢1月3日 - 拉美货币周五在节后的清淡交投中上涨，因美国公债收益率下滑，鼓励部分投资人在新兴市场周四大跌后逢低承接。

对美国撤走刺激措施步幅的不安周四带动10年期公债收益率 升至逾3%的两年半高位，这打压了投资人对较高收益、较高风险的新兴市场资产的兴致。

周五纽约市场盘初，美国10年期公债收益率降至略低于3%，但走势预计缓慢，因许多投资人仍因假期及雪暴天气未能回到办公室。

巴西雷亚尔兑美元 升0.77%，报2.3722，周四一度跌至2.4093，为2013年8月27日来最低。

墨西哥披索 升0.6%，报13.075，周四一度大跌逾1%，报13.027。(完)

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