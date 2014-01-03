拉美汇市：拉美货币反弹，因美国公债收益率下跌带动投资人低吸

标题新闻：英国首相特雷莎梅称尽管民调显示保守党领先，但竞选活动刚开始结果不确定不会想当然
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路透里约热内卢1月3日 - 拉美货币周五在节后的清淡交投中上涨，因美国公债收益率下滑，鼓励部分投资人在新兴市场周四大跌后逢低承接。
对美国撤走刺激措施步幅的不安周四带动10年期公债收益率 升至逾3%的两年半高位，这打压了投资人对较高收益、较高风险的新兴市场资产的兴致。
周五纽约市场盘初，美国10年期公债收益率降至略低于3%，但走势预计缓慢，因许多投资人仍因假期及雪暴天气未能回到办公室。
巴西雷亚尔兑美元 升0.77%，报2.3722，周四一度跌至2.4093，为2013年8月27日来最低。
墨西哥披索 升0.6%，报13.075，周四一度大跌逾1%，报13.027。(完)
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路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。