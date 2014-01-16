拉美汇市：墨西哥披索触及三个月低位，巴西雷亚尔走软

路透里约热内卢1月16日 - 墨西哥披索兑美元周四连跌第四日，触及三个半月低位。而巴西政府继续干预外汇市场和巴西央行大举升息，限制雷亚尔的跌势。

市场策略师表示，墨西哥披索愈发容易下跌，因为投资人建立了大量多头头寸，因墨西哥上月实行大刀阔斧的能源业改革，令投资人对墨西哥经济增长前景感到乐观。

“在改革后，人们对经济感到相当乐观，”野村证券策略师Benito Berber说，“人们作多披索，但披索没有如他们原先预期的攀升。”

墨西哥披索兑美元 跌0.8%，至13.3065披索，稍早下滑至13.3294低位，为10月3日来最低。

巴西雷亚尔跌0.5%，开盘时上升，受助于巴西央行周三稍晚决定将指标利率(Selic rate)上调50个基点至10.50%，升幅大于部份分析师的预期。

雷亚尔也受巴西持续干预外汇市场而得到支撑。(完)

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