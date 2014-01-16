拉美汇市：墨西哥披索触及三个月低位，巴西雷亚尔走软

标题新闻：泰国经济今年仍料增长3.6%，尽管出口增幅由三个月前预估的2.5%调高至3.3%-财政部
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透里约热内卢1月16日 - 墨西哥披索兑美元周四连跌第四日，触及三个半月低位。而巴西政府继续干预外汇市场和巴西央行大举升息，限制雷亚尔的跌势。
市场策略师表示，墨西哥披索愈发容易下跌，因为投资人建立了大量多头头寸，因墨西哥上月实行大刀阔斧的能源业改革，令投资人对墨西哥经济增长前景感到乐观。
“在改革后，人们对经济感到相当乐观，”野村证券策略师Benito Berber说，“人们作多披索，但披索没有如他们原先预期的攀升。”
墨西哥披索兑美元 跌0.8%，至13.3065披索，稍早下滑至13.3294低位，为10月3日来最低。
巴西雷亚尔跌0.5%，开盘时上升，受助于巴西央行周三稍晚决定将指标利率(Selic rate)上调50个基点至10.50%，升幅大于部份分析师的预期。
雷亚尔也受巴西持续干预外汇市场而得到支撑。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。