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债券 | 2014年 1月 21日 星期二 23:39 BJT

拉美汇市：拉美货币下滑，因臆测美联储缩减购债

路透里约热内卢1月21日 - 拉美货币周二遭遇抛售，巴西雷亚尔下滑逾1%，因臆测美国联邦储备理事会(美联储/FED)在本月将再缩减100亿美元购债规模。

美元周二全面上涨，此前华尔街日报报导，美联储在1月28-29日政策会议上将可能进一步缩减购债规模，由目前每月750亿美元下降至650亿美元。

巴西雷亚尔兑美元 收报2.3582，下滑0.9%，稍早最多下跌1.3%。

墨西哥披索兑美元 跌0.3%，此前触及13.3514日内低位，此为逾四个月低点。

智利披索兑美元 下挫0.5%，稍早触及2010年7月来最低的544.60。(完)

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