拉美汇市：巴西雷亚尔持稳，墨西哥披索连跌第二日

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透里约热内卢1月22日 - 巴西雷亚尔在上日下跌后周三持稳，但墨西哥披索连跌第二日，因投资者仍对美国联邦储备理事会(美联储/FED)在本月底晚些时候的会议上进一步缩减购债持谨慎态度。
巴西雷亚尔兑美元 几无变动，报2.3614，受巴西央行大规模干预汇市支撑。
墨西哥披索兑美元 跌0.3%，连跌第二日，今年迄今累计下滑2%，因该国经济数据令人失望，促使之前作多墨西哥披索的投资人缩减其多头头寸。
智利披索 升0.5%，部份扳回之前连跌六日累计下跌3%的跌幅。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选