版本:
中国
债券 | 2014年 1月 23日 星期四 00:17 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔持稳，墨西哥披索连跌第二日

路透里约热内卢1月22日 - 巴西雷亚尔在上日下跌后周三持稳，但墨西哥披索连跌第二日，因投资者仍对美国联邦储备理事会(美联储/FED)在本月底晚些时候的会议上进一步缩减购债持谨慎态度。

巴西雷亚尔兑美元 几无变动，报2.3614，受巴西央行大规模干预汇市支撑。

墨西哥披索兑美元 跌0.3%，连跌第二日，今年迄今累计下滑2%，因该国经济数据令人失望，促使之前作多墨西哥披索的投资人缩减其多头头寸。

智利披索 升0.5%，部份扳回之前连跌六日累计下跌3%的跌幅。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价

(编译 利棣儿；审校　母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐