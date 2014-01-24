重发-拉美汇市：巴西雷亚尔和墨西哥披索变动不大，市场静待美联储下周决议

南非汇市：兰特兑美元从三周高位进一步回落，下跌2%
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
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路透里约热内卢1月23日 - 巴西雷亚尔和墨西哥披索周四变动不大，投资人静待下周美国货币刺激计划前景的更多线索。
美国今早公布的经济数据尽管显示上周初请失业金人数小幅增加，但就业市场稳步改善的基调未变，可能支撑美联储进一步缩减刺激措施。
智利披索 恢复跌势，下滑0.3%，过去10日智利披索大跌近3%。(完)
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但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
路透米兰4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销量的改善。