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债券 | 2014年 1月 24日 星期五 09:50 BJT

重发-拉美汇市：巴西雷亚尔和墨西哥披索变动不大，市场静待美联储下周决议

(重发以删除多余段落)

路透里约热内卢1月23日 - 巴西雷亚尔和墨西哥披索周四变动不大，投资人静待下周美国货币刺激计划前景的更多线索。

美国今早公布的经济数据尽管显示上周初请失业金人数小幅增加，但就业市场稳步改善的基调未变，可能支撑美联储进一步缩减刺激措施。

智利披索 恢复跌势，下滑0.3%，过去10日智利披索大跌近3%。(完)

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