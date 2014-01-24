重发-拉美汇市：巴西雷亚尔和墨西哥披索变动不大，市场静待美联储下周决议

路透里约热内卢1月23日 - 巴西雷亚尔和墨西哥披索周四变动不大，投资人静待下周美国货币刺激计划前景的更多线索。

美国今早公布的经济数据尽管显示上周初请失业金人数小幅增加，但就业市场稳步改善的基调未变，可能支撑美联储进一步缩减刺激措施。