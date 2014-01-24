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债券 | 2014年 1月 25日 星期六 03:19 BJT

拉美汇市：新兴市场货币连挫两日，海外投资人规避风险意愿增强

路透里约热内卢1月24日 - 新兴市场货币周五连续第二日大跌，因海外投资人规避风险意愿增强，担心阿根廷快将发生外汇危机以及全球货币刺激措施减少。

巴西雷亚尔 一度下挫超过1%，至2.4323的五个月最低，墨西哥比索 也跌至两年半低点13.6044。拉美货币重挫是跟随土耳其里拉 等亚洲新兴市场货币的跌势。

不过，之后雷亚尔和墨西哥比索缩减跌幅，因投资人不认为阿根廷的危机可能在区域内扩散。周四阿根廷货币录得2002年金融危机以来最大单日跌幅。

阿根廷政府周五表示，决定放松严格的外汇管制措施，称相信汇率已经达到“可以接受的水准”。 (完)

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(编译 李军; 审校 母红)
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