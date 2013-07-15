拉美汇市：拉美货币跳涨，因中国经济成长疑虑缓解

路透基点：招银金融租赁首涉足境外联贷，筹3.5亿美元贷款--TRLPC
路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
路透里约热内卢7月15日 - 拉美国家货币周一上扬，之前数据显示，中国经济成长符合预期，缓解了投资者对中国经济大幅放缓的担忧。
数据显示，中国第二季国内生产总值(GDP)同比增速减缓至7.5%，符合路透调查预估中值以及政府全年经济成长目标。中国是拉美大宗商品的主要出口市场。
另一方面，美国零售销售增长不及预期，表明美联储在今年稍晚决定是否缩减货币刺激举措时会特别谨慎。
“我们认为，中国经济成长疑虑缓和，2013年下半年新兴市场成长动能改善，加之美联储缩减刺激的预期已经被市场消化，这些因素将改善高收益、商品相关货币前景，尤其是那些高度仰赖中国经济成长的国家货币，”瑞士信贷分析师在一份研究报告中指出。
瑞士信贷称其对巴西雷亚尔 、智利披索 和秘鲁索尔 看法转为“基本正面”，因外部环境和国内基本面均改善。瑞士信贷预计，雷亚尔兑美元三个月后将升至2.20雷亚尔，一年后将升至2.15。
雷亚尔跳涨1.3%至2.237，为1月1日以来盘中高点。交易员称，成交稀薄夸大了汇率波动。
墨西哥披索兑美元涨0.9%至12.712，为一个月高位。
智利披索也收在一个月高位501.30披索，日内涨0.6%。(完)
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路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,900亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/14 28 2.75% 200 2017/4/17 28 2.75% 200
路透东京4月13日 - 日本指标10年期公债收益率周四跌至去年11月以来的最低点，接近零水平，因美债收益率下滑且30年期日债标售接获旺盛买需。 指标10年期公债收益率 下跌1个基点至0.005%；午后交易中，10年期公债期货 涨0.19点至151.09。 指标美债收益率周三触及五个月低点，因美国总统特朗普在美国交易时段尾盘发布的媒体采访中称，乐见利率维持在低位。亚洲时段，指标美债收益率 继续下滑，最新交投在2.228%，低于美国收盘的2.296%。 周四，日本财务省标售了8,000亿日圆(73.5亿美元)、票息0.8%的30年期日债，其中有98.5832%以最低价格100.05得标。 本次标售的投标倍数为3.08，低于前次标售的3.14，但需求仍属强劲。平均得标价格与最低得标价格差距(tail)缩窄到0.07，上月标售时为0.19，表明对该券种的需求增强。 标售结果提振超长期日债。30年期日债收益率 下滑3.5个