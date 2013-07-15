版本:
中国
债券 | 2013年 7月 16日 星期二 07:33 BJT

拉美汇市：拉美货币跳涨，因中国经济成长疑虑缓解

路透里约热内卢7月15日 - 拉美国家货币周一上扬，之前数据显示，中国经济成长符合预期，缓解了投资者对中国经济大幅放缓的担忧。

数据显示，中国第二季国内生产总值(GDP)同比增速减缓至7.5%，符合路透调查预估中值以及政府全年经济成长目标。中国是拉美大宗商品的主要出口市场。

另一方面，美国零售销售增长不及预期，表明美联储在今年稍晚决定是否缩减货币刺激举措时会特别谨慎。

“我们认为，中国经济成长疑虑缓和，2013年下半年新兴市场成长动能改善，加之美联储缩减刺激的预期已经被市场消化，这些因素将改善高收益、商品相关货币前景，尤其是那些高度仰赖中国经济成长的国家货币，”瑞士信贷分析师在一份研究报告中指出。

瑞士信贷称其对巴西雷亚尔 、智利披索 和秘鲁索尔 看法转为“基本正面”，因外部环境和国内基本面均改善。瑞士信贷预计，雷亚尔兑美元三个月后将升至2.20雷亚尔，一年后将升至2.15。

雷亚尔跳涨1.3%至2.237，为1月1日以来盘中高点。交易员称，成交稀薄夸大了汇率波动。

墨西哥披索兑美元涨0.9%至12.712，为一个月高位。

智利披索也收在一个月高位501.30披索，日内涨0.6%。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐