拉美汇市： 多数拉美货币下滑，但巴西雷亚尔因央行干预而上扬

路透里约热内卢7月18日 - 拉美国家货币周四多数下滑，此前美国公布的就业和制造业数据优于预期，令美国联邦储备理事会(FED/美联储)更容易缩减刺激举措。这些举措支撑了全球风险偏好。

但巴西雷亚尔上涨，此前巴西央行干预市场，显示其不会轻易地允许雷亚尔进一步下跌。

巴西雷亚尔兑美元 上扬0.1%至2.2241，此前巴西央行抛售了所有20,000口传统的货币互换合约。此次标售是为了延展8月1日当期的合约。

巴西周五还将进行一次类似的标售，显示其正在密切关注外汇市场。

墨西哥披索兑美元 下滑0.3%至12.5215，美国经济数据优于预期，助长了美联储即将退出刺激举措的担忧。(完)

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