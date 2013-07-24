拉美汇市：拉美货币下跌，美国数据强劲引发对FED撤出刺激举措的担忧

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透里约热内卢7月24日 - 拉美货币周三下跌，之前公布的美国制造业和楼市数据强劲，再度激发对美国联邦储备理事会(FED/美联储)提早撤出刺激举措的担忧。
投资者对拉美货币的偏好，随着对美联储逐步结束购债计划的预期时间而波动。几年来美联储的购债计划令美元稳步流向新兴市场，以追求更高回报。
美国数据显示，6月新屋销售触及五年高位，7月制造业活动指数初值亦触及四个月高点，导致对美联储可能很快削减刺激计划的担忧加剧。
巴西雷亚尔和其他新兴国家货币“对美国数据做出反应，美国经济在明显好转，”圣保罗经纪商Pioneer主管Joao Medeiros表示。
墨西哥披索兑美元 跌1.2%至12.65披索，为一周来盘中低点。
巴西雷亚尔兑美元 跌1.1%至2.2465，即便此前巴西央行标售20,000口外汇互换和衍生品合约以支撑雷亚尔。
智利披索兑美元 跌0.6%至505.80，逆转稍早涨势，因中国经济呈现停滞迹象导致铜价回软。铜为智利的主要出口财。(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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