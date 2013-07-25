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债券 | 2013年 7月 26日 星期五 06:36 BJT

拉美汇市：墨西哥披索和巴西雷亚尔下跌，受美联储政策疑虑影响

路透里约热内卢7月25日 - 墨西哥披索和巴西雷亚尔周四下挫，之前美国公布数据表明，美国企业支出计划在提高，支撑了认为美联储将提前撤出刺激举措的看法。

投资者对拉美货币的偏好，随着对美联储逐步结束购债计划的预期时间而波动。几年来美联储的购债计划提供稳定的美元流动性，这些美元流向新兴市场追求更高回报。

墨西哥披索兑美元 跌0.4%报12.6580披索，之前一度低见12.6710，距离200日移动均线切入位仅一步之遥。

巴西雷亚尔兑美元 跌0.5%，早盘多数时候都在平盘上下波动，出口商抛售美元及央行标售常规外汇互换合约带来短暂支撑。

智利披索兑美元 扳回稍早跌幅，上涨0.2%，因国内矿企入市抛售美元。(完)

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