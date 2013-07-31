拉美汇市：拉美货币近持平，因美联储未暗示很快缩减刺激规模

美国热股：Dave & Buster's第四季业绩好于分析师预估
路透3月29日 - Dave & Buster's Entertainment公布，第四季每股收益0.63美元，超过分析师预测的0.59美元。当季营收2.702亿美元，超过分析师预期的2.693亿美元。
路透里约热内卢7月31日 - 拉美货币周三几无变动，收复先前大部分失地，此前美国政策制定者未暗示将会很快缩减刺激举措。这些举措支撑着对高收益资产的偏好。
在美国第二季国内生产总值(GDP)数据公布后，有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)将缩减买债计划的臆测升温。
但美联储在结束为期两日的会议后表示，美国经济仍需要支持，并将保持每个月850亿美元的买债规模不变。
巴西雷亚尔兑美元 持稳在2.2797，此前一度跌至2.3022，为2009年4月1日来最低。
巴西央行的干预也支撑了雷亚尔，该央行进行了三次传统货币互换合约的标售。这表明央行不愿看到雷亚尔跌破2.3关口。
墨西哥披索兑美元 下跌0.1%至12.773，先前曾下跌超过1%。
在美联储声明发布前，智利披索兑美元 就逆势收高0.3%，受助于铜价上涨。(完)
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路透3月29日 - Dave & Buster's Entertainment公布，第四季每股收益0.63美元，超过分析师预测的0.59美元。当季营收2.702亿美元，超过分析师预期的2.693亿美元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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