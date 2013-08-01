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债券 | 2013年 8月 2日 星期五 07:07 BJT

拉美汇市：拉美货币下跌，因美国制造业和初请失业金数据均向好

路透里约热内卢8月1日 - 拉美货币周四下跌，美国此前公布的就业和制造业数据强于预期，加剧了对美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时撤出刺激举措的担忧。

数据显示，美国制造业活动7月升至两年高位，上周初请失业金人数降至五年半以来最低。这些数据加剧了对美联储可能会很快考虑缩减买债计划的担忧。

巴西雷亚尔兑美元 下滑0.7%至2.2975，再度测试2.3关口，而巴西央行不愿看到雷亚尔跌破2.3，在上个交易日进行了大规模干预。

墨西哥披索兑美元 下跌0.7%至12.830，市场押注周五公布的美国7月非农就业数据会支持美联储很快开始缩减买债计划的观点。

智利披索兑美元 先前跟随铜价上涨，但尾盘回吐涨幅，收在515.20，较周三收盘下跌了0.35%。(完)

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