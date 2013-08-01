拉美汇市：拉美货币下跌，因美国制造业和初请失业金数据均向好

标题新闻：瑞士央行理事麦席勒称不能比其他国家更早的收紧货币政策，预计全球低利率环境还将持续
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路透里约热内卢8月1日 - 拉美货币周四下跌，美国此前公布的就业和制造业数据强于预期，加剧了对美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时撤出刺激举措的担忧。
数据显示，美国制造业活动7月升至两年高位，上周初请失业金人数降至五年半以来最低。这些数据加剧了对美联储可能会很快考虑缩减买债计划的担忧。
巴西雷亚尔兑美元 下滑0.7%至2.2975，再度测试2.3关口，而巴西央行不愿看到雷亚尔跌破2.3，在上个交易日进行了大规模干预。
墨西哥披索兑美元 下跌0.7%至12.830，市场押注周五公布的美国7月非农就业数据会支持美联储很快开始缩减买债计划的观点。
智利披索兑美元 先前跟随铜价上涨，但尾盘回吐涨幅，收在515.20，较周三收盘下跌了0.35%。(完)
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路透伦敦3月28日 - 根据Citi/YouGov进行的月度调查显示，3月英国公众对未来12个月通胀的预期下降，尽管被密切关注的物价增长指标大幅上升。