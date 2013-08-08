拉美汇市：拉美货币劲扬，因中国进口数据意外强劲利好商品需求前景

南非汇市：兰特续挫，上周两家评等机构将该国评等下调至垃圾级
路透约翰内斯堡4月10日 - 南非兰特兑美元周一延续近期跌势，因在前财长戈尔丹被突然革职后，两家评等机构上周将该国债信评等下调至“垃圾级”，令投资人感到不安。
路透里约热内卢8月8日 - 拉美货币周四劲扬，因中国进口数据意外强劲，令该地区商品需求前景改观。
拉美主要货币开盘走高，数小时前中国公布数据显示7月中国原油和铁矿石进口从数月低位反弹。
“这是受中国数据提振的国际性走势。汇市对此感到兴奋，”Fair brokerage外汇部门的经理人Mario Battistel称。
巴西雷亚尔兑美元 开盘之初受中国数据鼓舞升约1%，随后在巴西央行出售货币互换后延续升势，升1.4%，至2.28。
墨西哥披索兑美元 涨0.6%至12.6530，上日曾领跌拉美汇市，因市场担心能源改革方案的政治支持不足。
智利披索兑美元 涨0.9%，此前期铜 受惠于中国数据涨逾2%至两个月高位。(完)
路透约翰内斯堡4月10日 - 南非兰特兑美元周一延续近期跌势，因在前财长戈尔丹被突然革职后，两家评等机构上周将该国债信评等下调至“垃圾级”，令投资人感到不安。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示法国极左翼总统候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。