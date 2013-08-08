拉美汇市：拉美货币劲扬，因中国进口数据意外强劲利好商品需求前景

路透里约热内卢8月8日 - 拉美货币周四劲扬，因中国进口数据意外强劲，令该地区商品需求前景改观。

拉美主要货币开盘走高，数小时前中国公布数据显示7月中国原油和铁矿石进口从数月低位反弹。

“这是受中国数据提振的国际性走势。汇市对此感到兴奋，”Fair brokerage外汇部门的经理人Mario Battistel称。

巴西雷亚尔兑美元 开盘之初受中国数据鼓舞升约1%，随后在巴西央行出售货币互换后延续升势，升1.4%，至2.28。

墨西哥披索兑美元 涨0.6%至12.6530，上日曾领跌拉美汇市，因市场担心能源改革方案的政治支持不足。