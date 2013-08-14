拉美汇市：巴西雷亚尔跌至四年低点，墨西哥披索持平

路透里约热内卢8月14日 - 巴西雷亚尔周三跌至逾四年首见的低位，投资者试探决策者对货币走软的容忍度，同时墨西哥披索在连跌三天后持稳。
由于美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位高官的讲话被解读为支持美联储继续购债计划，维持投资者对新兴市场资产的兴趣，拉丁美洲货币大致走势平稳。
圣路易斯联储总裁布拉德称忧虑通胀过低，即便美联储采取了刺激举措，通胀尚未显示出上升的迹象。
巴西雷亚尔兑美元 收报2.3240，为2009年3月底以来最低水准，投资者观望央行可能采取的干预行动。
巴西央行例行干预市场，旨在支撑雷亚尔。该央行周二允许雷亚尔贬值约1%，周三又贬值0.6%。
墨西哥披索兑美元 持稳于12.73左右，过去三个交易日累计跌约1%，因投资者评估拟定中的能源改革对未来美元流入该国的可能影响。
评级机构惠誉认为，墨西哥的改革建议有利于该国经济，但提醒称，有形的利益只有在长期才能看到。(完)
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(编译 于春红; 审校 张荻)