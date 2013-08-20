拉美汇市：拉美货币连跌多日后反弹，受助于美债收益率下跌

路透里约热内卢8月20日 - 拉美货币周二结束了长时间的跌势，因美债收益率(殖利率)逾一周以来首度下跌，至少暂时安抚了担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减刺激政策的投资者。

墨西哥披索 和巴西雷亚尔 等主要拉美货币在七个交易日以来首度上涨。美国指标10年期公债收益率下跌至2.82%，周一收报2.88%。

过去数日，投资者一直卖出新兴货币，因美联储将缩减购债措施的预期推升美债收益率至两年高点，降低了全球高收益资产的吸引力。

但是分析师称，周二的反弹可能只是暂时的，因为投资者的担忧不会很快消退。

美联储将在周三发布最新的货币政策会议记录，这对于投资者对美联储刺激措施未来走向的预期至关重要。

巴西雷亚尔收高0.9%，过去六个交易日连跌约6%。雷亚尔也受助于巴西央行的积极干预。巴西决策者高调建议投资者避免大举做空雷亚尔。

为了支撑雷亚尔，巴西央行在期货和现货市场进行干预，通过回购协议卖出传统货币互换合约和现货美元。

墨西哥披索在连跌七日后涨0.7%，尽管数据显示该国第二季经济意外萎缩，令分析师感到失望。(完)

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