拉美汇市：拉美货币下跌，对美国财政和退出QE的疑虑促使投资者避险

标题新闻：好于预期的2月贸易数据公布后，巴克莱将美国首季GDP增长年率预估从1.2%上调至1.6%
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路透里约热内卢9月26日 - 拉美货币周四大多疲软，因美国就业数据强劲，支撑了美国削减刺激举措的预期，进一步打压投资者的风险偏好。
最近几日投资者的风险厌恶情绪正在上升，他们规避新兴市场货币股票，因担心有关美国政府债务上限的政治僵局可能导致债务违约，可引发无法预知的经济后果。
美国上周初请失业金人数降至近六年低点，对美国何时退出刺激举措的忧虑再度浮现。
巴西雷亚尔兑美元 下滑0.7%至2.2448，上日下跌逾1%并跌破100日简单移动均线。
墨西哥披索兑美元 跌0.6%，报13.095，为两周来盘中最低位。(完)
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