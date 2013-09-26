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债券 | 2013年 9月 27日 星期五 06:52 BJT

拉美汇市：拉美货币下跌，对美国财政和退出QE的疑虑促使投资者避险

路透里约热内卢9月26日 - 拉美货币周四大多疲软，因美国就业数据强劲，支撑了美国削减刺激举措的预期，进一步打压投资者的风险偏好。

最近几日投资者的风险厌恶情绪正在上升，他们规避新兴市场货币股票，因担心有关美国政府债务上限的政治僵局可能导致债务违约，可引发无法预知的经济后果。

美国上周初请失业金人数降至近六年低点，对美国何时退出刺激举措的忧虑再度浮现。

巴西雷亚尔兑美元 下滑0.7%至2.2448，上日下跌逾1%并跌破100日简单移动均线。

墨西哥披索兑美元 跌0.6%，报13.095，为两周来盘中最低位。(完)

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