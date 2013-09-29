拉美汇市：拉美货币下跌，受美国预算僵局担忧影响

路透里约热内卢9月27日 - 拉美货币周五续跌，因担心美国可能出现债务违约，回吐美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周意外维持刺激规模不变后录得的所有涨幅。

巴西雷亚尔 和墨西哥披索 本周多数时间下滑，收在9月17日水准下方，美联储9月18日宣布不缩减购债规模。

美联储做出上述决定后新兴市场货币起初上涨，因该决定间接提振投资者对风险较高的高收益新兴市场资产的胃纳。

不过关于万一美国出现债务违约造成的经济影响的担忧，促使本周全球出现避险情绪。投资者担心美国共和党和民主党可能在10月中之前不能达成提高债务上限的协议。

此外，美联储最终收回刺激举措时机的不确定性，本周再次困扰投资者。

巴西雷亚尔兑美元周五跌0.6%至2.26雷亚尔，在美联储维持刺激规模不变后出现的涨势中一度升逾2.20。

墨西哥披索兑美元报13.17披索，上周一度高见12.70。(完)

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