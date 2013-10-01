拉美汇市：巴西和墨西哥货币下滑，因市场认为美联储不会推迟削减刺激举措

路透里约热内卢10月1日 - 巴西雷亚尔和墨西哥披索周二回吐先前涨幅，因投资者削减对美联储为保护美国经济免受政府停摆的影响而会维持刺激举措更长时间的押注。

巴西雷亚尔和墨西哥披索周一全天和周二早盘上涨，因寄望美国联邦储备理事会(美联储/FED)将推迟缩减买债规模，以抵消美国政府支出突然降低对经济的负面影响。

投资银行Espirito Santo首席分析师Jankiel Santos说，“投资者将（美国政府停摆）的消息与美联储推迟缩减刺激举措联系起来。”

高收益货币吸引了美联储每月向金融市场挹注的部分美元，此外巴西央行准备更大幅度加息的迹象也增添了雷亚尔的魅力。

但美国股市周二上扬，投资者认为美国政府只是暂时停摆，对经济无大碍。

巴西雷亚尔兑美元 早盘曾升破2.2，之后回吐涨幅，午盘下跌0.4%。交易员称，雷亚尔阻力位在10日简单移动均线切入位2.216。

墨西哥披索兑美元 下跌0.6%至13.180，先前曾升至13.034。(完)

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