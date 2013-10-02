拉美汇市：拉美货币上升，受美国民间就业数据疲弱和政府停摆推动

路透里约热内卢10月2日 - 拉美货币周三上涨，此前美国公布的就业数据令人失望，且美国政府停摆第二天，助长了美联储推迟削减刺激举措的预期。
巴西雷亚尔兑美元 上涨逾1%，墨西哥披索 涨约0.5%。民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国9月ADP民间就业人数增加16.6万人，预估为增加18.0万人。
美国就业数据令人失望，加剧了美国政府部分停摆引发的经济忧虑。分析师预计，美国政府每停摆一周，经济增长将削减0.1个百分点。
投资者还担心，若华盛顿政治僵局在10月17日前无法解决，届时财政部可能无钱可用，美国将会出现债务违约。
巴西雷亚尔兑美元上涨1.1%至2.2031，升破关键阻力位2.217。
墨西哥披索兑美元 上涨0.45%至13.1215，接近30日移动均线切入位13.089。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(翻译 张荻； 审校 张涛)