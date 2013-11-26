拉美汇市：雷亚尔连跌第二日，强劲美国数据支持联储撤回刺激政策

路透圣保罗11月26日 - 拉美货币周二连续第二日走软，因美国楼市数据强劲，支持了美国联邦储备理事会(美联储/FED)提早撤回刺激政策的计划。美联储撤回刺激政策可能打击投资者对风险资产的偏好。

巴西雷亚尔在该地区货币中跌幅居前，因投资者担心该国财政基本面恶化而抛售雷亚尔。

其他货币也受创，此前公布的数据显示，美国10月建筑许可增加6.2%，创2008年6月以来新高(市场预期为93万户)，而且9月美国独栋屋价格上涨，录得七年半来最高按年升幅。

“今天外资的风险看法稍微有些负面，”Espirito Santo Investment Bank的资深分析师Flavio Serrano表示。

雷亚尔兑美元 跌0.5%，跌破2.3的关口，该水平为其14日移动均线切入位，似乎是一个关键阻力位。

投资者关注巴西将于周五公布的财政数据，以判断该国的财政状况。9月意外出现90亿雷亚尔的基本赤字，引发市场担忧总统迪尔玛·罗塞夫对财政目标的承诺。(完)

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