拉美汇市：雷亚尔连跌第二日，强劲美国数据支持联储撤回刺激政策

路透基点：数银行有意参与中国东方资产管理3亿美元三年期联贷--TRLPC
路透3月30日 - 消息人士称，中国东方资产管理(国际)控股公司的3亿美元三年期联贷案已经在一般联贷阶段收获了几家银行的参与兴趣，总的承贷金额接近目标融资额。
路透圣保罗11月26日 - 拉美货币周二连续第二日走软，因美国楼市数据强劲，支持了美国联邦储备理事会(美联储/FED)提早撤回刺激政策的计划。美联储撤回刺激政策可能打击投资者对风险资产的偏好。
巴西雷亚尔在该地区货币中跌幅居前，因投资者担心该国财政基本面恶化而抛售雷亚尔。
其他货币也受创，此前公布的数据显示，美国10月建筑许可增加6.2%，创2008年6月以来新高(市场预期为93万户)，而且9月美国独栋屋价格上涨，录得七年半来最高按年升幅。
“今天外资的风险看法稍微有些负面，”Espirito Santo Investment Bank的资深分析师Flavio Serrano表示。
雷亚尔兑美元 跌0.5%，跌破2.3的关口，该水平为其14日移动均线切入位，似乎是一个关键阻力位。
投资者关注巴西将于周五公布的财政数据，以判断该国的财政状况。9月意外出现90亿雷亚尔的基本赤字，引发市场担忧总统迪尔玛·罗塞夫对财政目标的承诺。(完)
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路透3月30日 - 消息人士称，中国东方资产管理(国际)控股公司的3亿美元三年期联贷案已经在一般联贷阶段收获了几家银行的参与兴趣，总的承贷金额接近目标融资额。
路透上海3月30日 - 中国重庆市财政局周四公告，将于下周五(4月7日)招标发行总额28 0亿元人民币一般和专项地方债，其中一般债100亿元、专项债180亿元，各含五年和七年品 种。 上述重庆一般债中，60亿元为新增债券，40亿元为置换债券；专项债中140亿元为新债 债券，40亿元为置换债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 40 4月7日上午9:20-10:00 4月10日 7年 60 小计 100
该期债为财政部今年第15期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。具体招标时间为3月31日上午10:35-11:35，4月5日开始计息，招标结束至4月5日进行分销，4月7日起上市交易。