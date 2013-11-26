版本:
中国
债券 | 2013年 11月 27日 星期三 07:29 BJT

拉美汇市：雷亚尔连跌第二日，强劲美国数据支持联储撤回刺激政策

路透圣保罗11月26日 - 拉美货币周二连续第二日走软，因美国楼市数据强劲，支持了美国联邦储备理事会(美联储/FED)提早撤回刺激政策的计划。美联储撤回刺激政策可能打击投资者对风险资产的偏好。

巴西雷亚尔在该地区货币中跌幅居前，因投资者担心该国财政基本面恶化而抛售雷亚尔。

其他货币也受创，此前公布的数据显示，美国10月建筑许可增加6.2%，创2008年6月以来新高(市场预期为93万户)，而且9月美国独栋屋价格上涨，录得七年半来最高按年升幅。

“今天外资的风险看法稍微有些负面，”Espirito Santo Investment Bank的资深分析师Flavio Serrano表示。

雷亚尔兑美元 跌0.5%，跌破2.3的关口，该水平为其14日移动均线切入位，似乎是一个关键阻力位。

投资者关注巴西将于周五公布的财政数据，以判断该国的财政状况。9月意外出现90亿雷亚尔的基本赤字，引发市场担忧总统迪尔玛·罗塞夫对财政目标的承诺。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜 审校　戴素萍)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐