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债券 | 2013年 12月 3日 星期二 01:09 BJT

拉美汇市：巴西里亚尔跌穿2.35关口，墨西哥披索触及三周低位

路透里约热内卢12月2日 - 巴西雷亚尔周一跌穿2.35关口，为9月初以来首次，墨西哥披索跌至近三周最低，因美国制造业数据强于预期，导致市场增加对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将提前撤走刺激计划的押注。

对美联储可能很快开始撤走刺激计划的担忧升温，因今日公布的美国ISM制造业数据显示，11月制造业活动触及两年半高位。一直以来，美联储的刺激举措点燃对新兴市场资产的胃纳。

巴西雷亚尔 下跌0.75%，报2.3545，为9月5日以来最低，当日触及2.37的大关。

对巴西财政状况的担忧也重压雷亚尔，这一因素已在周五拖累雷亚尔下跌近1%。

本周将有多项重大经济数据公布，其中包括周二出炉的巴西第三季度GDP数据，周三公布的10月工业生产数据，以及周五将公布的11月IPCA通胀指标，另外，巴西央行还将在本周四发布最新政策会议记录。在此之前，投资者仍保持谨慎。

墨西哥披索 跌0.85%，报13.2140，为11月12日以来最低。因担忧总统Enrique Pena Nieto支持率下降，可能加大其推进改革的难度。(完)

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