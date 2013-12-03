拉美汇市：巴西里亚尔下滑，因美国经济数据强劲引发美联储缩减购债忧虑

路透里约热内卢12月3日 - 巴西雷亚尔周二下滑，连跌三日，因近期美国经济数据强劲，引发市场担心美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能较许多投资人预计的更早缩减购债。

巴西利率期货周二也下滑，因该国公布的第三季经济成长数据逊于预期，投资人对央行可能放缓收紧货币政策的预期升温。