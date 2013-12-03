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债券 | 2013年 12月 4日 星期三 00:42 BJT

拉美汇市：巴西里亚尔下滑，因美国经济数据强劲引发美联储缩减购债忧虑

路透里约热内卢12月3日 - 巴西雷亚尔周二下滑，连跌三日，因近期美国经济数据强劲，引发市场担心美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能较许多投资人预计的更早缩减购债。

巴西雷亚尔 下跌0.1%。

巴西利率期货周二也下滑，因该国公布的第三季经济成长数据逊于预期，投资人对央行可能放缓收紧货币政策的预期升温。

墨西哥披索 持稳，报13.221，对政府将通过关键经济改革的希望支撑对墨西哥资产的兴致。(完)

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