版本:
中国
货币新闻 | 2012年 12月 19日 星期三 17:10 BJT

金属期市:LME期铅升至去年9月来最高,因寄望美国财政悬崖问题获解

路透伦敦12月19日 - 伦敦金属交易所(LME)指标铅价周三升至去年9月以来最高,因对美国政界接近就财政悬崖问题达成协议的期望提振基本金属.

LME三个月期铅 触及盘中高位每吨2,347.75美元,周二收盘价报每吨2,319美元.(完) (编译 丁琦; 审校 杜明霞)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐