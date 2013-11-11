金属期市：期铜因美元走软攀升，美联储缩减购债忧虑限制涨幅

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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* 美国非农就业数据公布后，美联储缩减购债的可能性增加
* 市场静待中共三中全会结果
* 铜市投机客净多头头寸减少13,018口-CFTC
路透伦敦11月11日 - 期铜周一小涨，因美元走软以及中国制造业成长加速，扶助抵销了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)最早将从下月开始缩减刺激规模的忧虑增强所产生的影响。
中共领导人周末举行里程碑会议，制定未来10年的经济发展计划，会议将在周二结束。这也限制市场涨幅。
LME三个月期铜 收报每吨7,173美元，高于上周五最后买入价7,165美元。
今天是美国的退伍军人节，欧洲很多国家的停战纪念日假日，增加了市场的淡静基调。
美元兑一篮子货币走软扶助推高期铜。
上周五公布的美国就业数据意外强劲，使美联储开始缩减刺激规模的时间预期被提前。
中国工业生产和出口数据显示，全球第二大经济体中国的经济在经历了一段时期的放缓后正在企稳，但通胀大幅攀升引发对北京政府可能收紧政策的忧虑。
美国周五公布的数据显示，对冲基金和货币基金经理削减铜净多头头寸13,018口，至87,689口，之前一周的数据被大幅上修。
三个月期铝 收报每吨1,809吨，周五收报1,815吨。三个月期锌 收报每吨1,895美元，上周五报1,904美元。三个月期铅 收报每吨2,127美元，上周五报2,140美元。三个月期锡 收报每吨22,945吨，上周五报22,850美元。三个月期镍 收盘价从上周五的13,910美元回落至13,750美元。(完)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。