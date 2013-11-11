金属期市：期铜因美元走软攀升，美联储缩减购债忧虑限制涨幅

* 美国非农就业数据公布后，美联储缩减购债的可能性增加

* 市场静待中共三中全会结果

* 铜市投机客净多头头寸减少13,018口-CFTC

路透伦敦11月11日 - 期铜周一小涨，因美元走软以及中国制造业成长加速，扶助抵销了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)最早将从下月开始缩减刺激规模的忧虑增强所产生的影响。

中共领导人周末举行里程碑会议，制定未来10年的经济发展计划，会议将在周二结束。这也限制市场涨幅。

LME三个月期铜 收报每吨7,173美元，高于上周五最后买入价7,165美元。

今天是美国的退伍军人节，欧洲很多国家的停战纪念日假日，增加了市场的淡静基调。

美元兑一篮子货币走软扶助推高期铜。

上周五公布的美国就业数据意外强劲，使美联储开始缩减刺激规模的时间预期被提前。

中国工业生产和出口数据显示，全球第二大经济体中国的经济在经历了一段时期的放缓后正在企稳，但通胀大幅攀升引发对北京政府可能收紧政策的忧虑。

美国周五公布的数据显示，对冲基金和货币基金经理削减铜净多头头寸13,018口，至87,689口，之前一周的数据被大幅上修。

三个月期铝 收报每吨1,809吨，周五收报1,815吨。三个月期锌 收报每吨1,895美元，上周五报1,904美元。三个月期铅 收报每吨2,127美元，上周五报2,140美元。三个月期锡 收报每吨22,945吨，上周五报22,850美元。三个月期镍 收盘价从上周五的13,910美元回落至13,750美元。(完)

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