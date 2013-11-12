金属期市：期铜回落，受累于美联储缩减购债忧虑和中国10年计划

* 美元兑一篮子货币走强

* 中国承诺让市场在资源配置中发挥决定性作用

* 达拉斯联储总裁称刺激举措不可能永远持续下去

路透伦敦11月12日 - 期铜周二走低，因有关美国联邦储备理事会(FED/美联储)将较预期提前缩减刺激规模的预期推高美元，且中国的10年经济改革计划并未让投资者感到宽慰。

LME三个月期铜 收报每吨7,120美元，回落0.74%，周一收报每吨7,173美元。

美元指数 上扬，因在强于预期的就业数据公布后，对美联储可能很快开始缩减刺激规模的预期升温。

美国达拉斯联储总裁费希尔在接受CNBC访问时表示，联储的货币刺激举措不可能永远持续下去。

“市场仍认为联储可能希望尽早开始缩减购债，且在强于预期的就业数据公布后，市场现押注联储是否会在12月会议上采取行动，”法国兴业银行的分析师Robin Bhar表示。

中国领导人在发布未来10年改革计划时承诺，让市场在资源配置中发挥决定性作用，以确保未来增长的新动力。

INTL FCStone在一份报告中指出，“我们认为，在像中国这样的计划经济中，解决信贷收紧、利率上扬、总体债务水平下降、货币升值、国内能源价格攀升和减少政府对国有企业的支持等问题的核心是‘改革’。”

铜价上周回落1%，为9月中以来最大单周跌幅，但仍陷于7,000-7,420美元8月初以来的区间内，因预期市场供应过剩不断增加。

两名贸易消息人士周二表示，必和必拓 支付给中国铜冶炼商明年铜精矿船货的加工精炼费(TC/RC)为每吨80美元和每磅8美分。 反应供应增加。

其他金属方面，三个月期铝 最后买入价报每吨1,800美元，较昨日收盘价回落0.5%，稍早触及9月底以来最低1,798.50美元。

三个月期锡 收跌1.07%，报每吨22,700美元。三个月期锌 收挫0.53%，报每吨1,885美元，稍早触及约一个月最低1,882美元。三个月期铅 收跌0.94%，报每吨2,107美元，稍早触及近一个月最低2,101美元。

三个月期镍 收跌0.87%，报每吨13,630美元，稍早触及10月初以来最低13,606美元。(完)

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