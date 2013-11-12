金属期市：期铜回落，受累于美联储缩减购债忧虑和中国10年计划

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
* 美元兑一篮子货币走强
* 中国承诺让市场在资源配置中发挥决定性作用
* 达拉斯联储总裁称刺激举措不可能永远持续下去
路透伦敦11月12日 - 期铜周二走低，因有关美国联邦储备理事会(FED/美联储)将较预期提前缩减刺激规模的预期推高美元，且中国的10年经济改革计划并未让投资者感到宽慰。
LME三个月期铜 收报每吨7,120美元，回落0.74%，周一收报每吨7,173美元。
美元指数 上扬，因在强于预期的就业数据公布后，对美联储可能很快开始缩减刺激规模的预期升温。
美国达拉斯联储总裁费希尔在接受CNBC访问时表示，联储的货币刺激举措不可能永远持续下去。
“市场仍认为联储可能希望尽早开始缩减购债，且在强于预期的就业数据公布后，市场现押注联储是否会在12月会议上采取行动，”法国兴业银行的分析师Robin Bhar表示。
中国领导人在发布未来10年改革计划时承诺，让市场在资源配置中发挥决定性作用，以确保未来增长的新动力。
INTL FCStone在一份报告中指出，“我们认为，在像中国这样的计划经济中，解决信贷收紧、利率上扬、总体债务水平下降、货币升值、国内能源价格攀升和减少政府对国有企业的支持等问题的核心是‘改革’。”
铜价上周回落1%，为9月中以来最大单周跌幅，但仍陷于7,000-7,420美元8月初以来的区间内，因预期市场供应过剩不断增加。
两名贸易消息人士周二表示，必和必拓 支付给中国铜冶炼商明年铜精矿船货的加工精炼费(TC/RC)为每吨80美元和每磅8美分。 反应供应增加。
其他金属方面，三个月期铝 最后买入价报每吨1,800美元，较昨日收盘价回落0.5%，稍早触及9月底以来最低1,798.50美元。
三个月期锡 收跌1.07%，报每吨22,700美元。三个月期锌 收挫0.53%，报每吨1,885美元，稍早触及约一个月最低1,882美元。三个月期铅 收跌0.94%，报每吨2,107美元，稍早触及近一个月最低2,101美元。
三个月期镍 收跌0.87%，报每吨13,630美元，稍早触及10月初以来最低13,606美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
* 美元持平，但将录得2月中以来的最佳周度表现 * 预计今年金价平均在每盎司1,259美元-汤森路透GFMS * 本季钯金大涨逾17% 路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周五上涨，本季升约8.4%，为一年来 的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选 的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。 金价从早盘的跌势中反弹，因美元从上涨转为持平，此前美国联邦储 备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数 据，打压了本周早些时候美元的乐观人气。 1948 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,247.4美元，美国期金< GCcv1>收高0.2%，报每盎司1247.30美元。 稍早，金价创逾三周来的最大跌幅，因未能突破位于200日移动均线 切入位的阻力位，激发了早盘的技术性卖盘。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的 支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现。 全球股
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选