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货币新闻 | 2013年 2月 21日 星期四 13:13 BJT

金属期市: 伦敦期铜触及近两个月低位,因担心美国结束刺激举措

路透新加坡2月21日 - 伦敦期铜周四跌至近两个月低位,因对美国可能停止或缩减刺激计划规模的担忧引发卖压,进而带动进一步的技术性卖盘.

0452GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌至每吨7,891.50美元,为去年12月28日以来最低,较周三收盘价7,960美元下跌0.86%.(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍; 审校 杜明霞)
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