金属期市：期铜收高，但中国数据拖累铜价盘中触及一周低位

重温稿-中股业绩：上汽集团去年净利320亿元同比增7.4%，目标今年整车销售673.5万辆
路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
* 中国制造业产出及消费者支出弱于预期
* 中国2月通胀处于10个月高位，惠誉调降意大利债信评级
* 春节后中国出现一些买盘，支撑价格
路透伦敦3月11日 - 期铜价格周一收高，盘中一度触及一周低位，因中国经济数据令人失望，对意大利的担忧打压了风险偏好，同时美元走强打压铜价，但中国消费者对金属的需求帮助扳回跌幅。
中国周末公布的官方数据显示，2月通胀处于10个月高位，制造业和消费者支出弱于预期。
“所有数据显示今年初中国经济成长逊于人们之前预期，所以本周开局并不顺利，”Natixis商品研究主管Nic Brown称。
美元指数徘徊在上周五触及的七个月高位附近，亦打压金属价格。美元走强使美元计价的金属对于欧洲投资者来说更加昂贵。
在欧洲，惠誉将意大利债信评等下调一个级距至BBB+，展望为负面，指因上月大选后政治具有不确定性。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报7,755美元,高于上周五的7,740美元,稍早触及一周低位7,667美元。期铝、期铅和期锌价格均收低，稍早皆触及逾三个月最低位。
**中国消费者开始买入**
中国交易商表示，一些买盘支撑了LME价格，因加上17%的进口增值税后，伦敦期铜的进口价格要高于沪铜价格。
“(中国买盘)来得有点晚，但春节后还是来了，”上海一交易商称。
麦格理分析师Bonnie Liu称，“春节后，我们确实看到需求上升。”
“中国的宏观经济状况越来越好，但仍有许多不确定性，尤其是本周将公布的的公共政策细节，”她补充称。
期锡 收报23,700美元，上周五报23,795美元，期锌 收报1,960.50美元，低于上周五的1,975美元,今日稍早触及三个半月低点1,928美元。
期铅 收报每吨2,196美元，上周五报2,212.50美元，稍早触及逾三个月低位2,176美元。期铝 收报1,951.50美元，低于上周五的1,965美元，稍早触及三个半月低点1,934.85美元。期镍 收报16,875美元，高于上周五的16,740美元。
“(期镍)价格似乎守稳，其陷于狭窄区间内，可能是由于期镍是最早开始下跌的金属之一，走势将领先于其他金属，”INTL FCStone分析师Edward Meir称。
Natixis的Brown称，由于产能较高，期锌价格涨幅非常有限，但期铝价格将因中国等主产国削减产量而受益。
“中国当局明确表示，希望降低污染行业的产量，这些行业对能源非常敏感，而且产能过剩。”他补充称。
以下为1718GMT基本金属主力合约报价:
2012年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 350.70 0.80 +0.23 365.25 -3.98 LME期铝 1951.75 -13.25 -0.67 2073.00 -5.85 LME期铜 7757.00 -8.00 -0.10 7931.00 -2.19 LME期铅 2197.00 -15.50 -0.70 2330.00 -5.71 LME期镍 16826.00 86.00 +0.51 17060.00 -1.37 LME期锡 23654.00 -141.00 -0.59 23400.00 1.09 LME期锌 1962.75 -12.25 -0.62 2080.00 -5.64 上海期铝 14800.00 -75.00 -0.50 15435.00 -4.11 上海期铜 56480.00 -270.00 -0.48 57690.00 -2.10 上海期锌 15145.00 -95.00 -0.62 15625.00 -3.07
------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 于春红; 审校 母红)
路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月6日(四) 0500 日本消费者信心指数 3月 -- 43.1 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 -- +0.5% (较上年同期) +0.5% +0.6% 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 3月 -- 36,957 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月1日当周 25.0 25.8 四周均值(万人)
* 招标品种：国开行1/3/5/10年固息债 * 期限及招标金额：1年：40亿；3年：50亿元；5年：40亿元；10年：100亿 * 招标时间：1/3/5年：4月6日9:30-10:30；10年：4月6日9:30-11:10 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：3.45%-3.52%；3.83%-3.9%；3.94%-4.05%；3.99%-4.08% * 预测均值：3.48%；3.86%；3.97%；4.03% 路透上海4月5日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一、三、五和10年四期债。路透调查显示 ，清明小长假后现券先强后弱，一级投标热情也差强人意，市场情绪依旧偏谨慎，预计明日新债整体需求中规 中矩，短端表现料好于长端，四期债收益率预测均值分别为3.48%、3.86%、3.97%和4.03%。 “挺难判断的，最近市场变化太大，上个洗手间回来一看已经不是那个世界了。”华东一银行交易员称。 而周四的国开10年品种为新发债，这也是时隔近半年后再度