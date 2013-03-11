金属期市：期铜收高，但中国数据拖累铜价盘中触及一周低位

* 中国制造业产出及消费者支出弱于预期

* 中国2月通胀处于10个月高位，惠誉调降意大利债信评级

* 春节后中国出现一些买盘，支撑价格

路透伦敦3月11日 - 期铜价格周一收高，盘中一度触及一周低位，因中国经济数据令人失望，对意大利的担忧打压了风险偏好，同时美元走强打压铜价，但中国消费者对金属的需求帮助扳回跌幅。

中国周末公布的官方数据显示，2月通胀处于10个月高位，制造业和消费者支出弱于预期。

“所有数据显示今年初中国经济成长逊于人们之前预期，所以本周开局并不顺利，”Natixis商品研究主管Nic Brown称。

美元指数徘徊在上周五触及的七个月高位附近，亦打压金属价格。美元走强使美元计价的金属对于欧洲投资者来说更加昂贵。

在欧洲，惠誉将意大利债信评等下调一个级距至BBB+，展望为负面，指因上月大选后政治具有不确定性。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报7,755美元,高于上周五的7,740美元,稍早触及一周低位7,667美元。期铝、期铅和期锌价格均收低，稍早皆触及逾三个月最低位。

**中国消费者开始买入**

中国交易商表示，一些买盘支撑了LME价格，因加上17%的进口增值税后，伦敦期铜的进口价格要高于沪铜价格。

“(中国买盘)来得有点晚，但春节后还是来了，”上海一交易商称。

麦格理分析师Bonnie Liu称，“春节后，我们确实看到需求上升。”

“中国的宏观经济状况越来越好，但仍有许多不确定性，尤其是本周将公布的的公共政策细节，”她补充称。

期锡 收报23,700美元，上周五报23,795美元，期锌 收报1,960.50美元，低于上周五的1,975美元,今日稍早触及三个半月低点1,928美元。

期铅 收报每吨2,196美元，上周五报2,212.50美元，稍早触及逾三个月低位2,176美元。期铝 收报1,951.50美元，低于上周五的1,965美元，稍早触及三个半月低点1,934.85美元。期镍 收报16,875美元，高于上周五的16,740美元。

“(期镍)价格似乎守稳，其陷于狭窄区间内，可能是由于期镍是最早开始下跌的金属之一，走势将领先于其他金属，”INTL FCStone分析师Edward Meir称。

Natixis的Brown称，由于产能较高，期锌价格涨幅非常有限，但期铝价格将因中国等主产国削减产量而受益。

“中国当局明确表示，希望降低污染行业的产量，这些行业对能源非常敏感，而且产能过剩。”他补充称。

以下为1718GMT基本金属主力合约报价:

2012年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 350.70 0.80 +0.23 365.25 -3.98 LME期铝 1951.75 -13.25 -0.67 2073.00 -5.85 LME期铜 7757.00 -8.00 -0.10 7931.00 -2.19 LME期铅 2197.00 -15.50 -0.70 2330.00 -5.71 LME期镍 16826.00 86.00 +0.51 17060.00 -1.37 LME期锡 23654.00 -141.00 -0.59 23400.00 1.09 LME期锌 1962.75 -12.25 -0.62 2080.00 -5.64 上海期铝 14800.00 -75.00 -0.50 15435.00 -4.11 上海期铜 56480.00 -270.00 -0.48 57690.00 -2.10 上海期锌 15145.00 -95.00 -0.62 15625.00 -3.07

------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨(完)

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