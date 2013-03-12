金属期市：铜价升至近两周高位，对中国需求抱有希望

* 股市投资人持谨慎态度，美元指数下滑

* 中国2月精炼铜产量继续从纪录高位回落

* 矿商Antofagasta上调股息，因盈利上升

路透伦敦3月12日 - 铜价周二上升至近两周高位，因市场对近月价格跌至数月低位可能鼓励全球最大消费国中国的实货买盘的希望增强。

中国的交易商表示，中国铜和全球指标铜的价差不断收窄，在近日吸引了一些买盘。

沪铜和伦铜的价差(计入进口税)收窄至85元人民币，12月时为大约1,200元人民币。

对铜价施压的因素方面，德国央行总裁魏德曼周二称欧元区危机尚未结束。 另一令人担忧的消息是，英国1月制造业以去年6月来最快速度下跌。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高，报每吨7,830美元，周一报7,755美元，稍早触及2月28日来最高7,883美元。

铜价周一盘中低见每吨7,667美元，距离3月初触及的三个半月低位不远。铜价从2月初触及的今年高位回落约7%,从年初迄今下跌2%。

“要维持宏观因素带动的升势，需要看到实货需求方面有实质性的改善，这方面我们迄今尚未看到，需要看到升水略为上升，”VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov说。

不过，中国行业人士称，中国更为宽松的货币政策还没有传导至商品需求，部份原因是围绕中国领导层换届和地方政府支出能力的不确定性。

“我们只需要稍稍增加些耐性。铜价下行是有限的，但上行速度可能缓慢，而且幅度可能不大，”Mirae Asset Securities商品研究部主管Henry Liu说，他预料铜价第二季交投区间为8,300-8,500美元。

最新数据显示，中国铜产量下降，可能缓和对中国今年很多时间将减少进口精炼铜的疑虑。

自去年12月创下纪录高位来，2月中国铜产量连续第二个月回落，因农历新年假期，炼厂开工率有所下降。

数据显示，今年头两个月铝产量上升15%至351万吨。1月产量为178万吨，创下纪录高位。

行业消息方面，铜矿商Antofagasta 寻求打消投资人对公司成长选项的疑虑，该公司派发的2012年股息优于预期，并派发特殊股息，因尽管铜价下降，盈利仍然上升。

期锡 收高，报每吨23,875美元，周一收报23,700美元。期锌 收高，报1,985美元，上日报1,960.50美元。

期铝 收报每吨1,982美元，高于周一的1,951.50美元。期镍 收报17,030美元，周一收报16,875美元。

期铅 收报每吨2,235美元，上日报2,196美元。

以下为1733GMT基本金属主力合约报价:

2012年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 354.10 3.40 +0.97 334.65 5.81 LME期铝 1981.50 30.00 +1.54 2230.00 -11.14 LME期铜 7830.00 75.00 +0.97 7375.00 6.17 LME期铅 2234.00 38.00 +1.73 2432.00 -8.14 LME期镍 17025.00 150.00 +0.89 18525.00 -8.10 LME期锡 23875.00 175.00 +0.74 16950.00 40.86 LME期锌 1986.00 25.50 +1.30 2560.00 -22.42 上海期铝 14750.00 -80.00 -0.54 17160.00 -14.04 上海期铜 56370.00 -300.00 -0.53 59900.00 -5.89 上海期锌 15075.00 -80.00 -0.53 21195.00 -28.87

------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨(完)

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