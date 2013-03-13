金属期市：期铜因美元走强而下滑，但中国买盘限制铝和锌的跌幅

* 中国国储局计划买入铝和锌

* 上海现货铜较期铜出现升水，显示买盘活跃

* 美国零售销售强劲增长，美元走强

路透伦敦3月13日 - 铜价周三下滑，因美元走强对基本金属价格构成压力，但铝价和锌价跌幅受限，因中国计划买入铝和锌作为战略储备，支撑需求前景。

消息人士周三说，中国国储局将在周五招标采购30万吨原铝,并已招标将向冶炼商收购50,000吨精炼锌。

伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 触及一周高位2,012美元，之后小幅收低至1,982美元，周二收报1,985美元。三个月期铝 也创下一周高位1,996.25，收盘没有成交，买盘最后报1,965美元，周二收报1,982。

法国兴业银行(Societe Generale)分析师Robin Bhar表示，“这类买盘通常都会有助于巩固底部，为跌势提供支撑。价格要上涨可能就需要真正的实货买盘。”

2月中至本周一，期锌价格大跌13.5%,期铝跌11%，因担心中国需求和全球经济，之后已经反弹了2-3%。

铝和锌都受到过度生产和市场供应严重过剩的重压，中国国储局的买盘不会影响这些基本面。

美元指数升至七个月高位令金属价格承压。

LME三个月期铜 收盘没有成交，最后买价报每吨7,789美元，周二报7,830美元。

强劲的美国经济数据对金属市场的影响有好有坏，零售销售录得五个月最大升幅显示美国经济持续复苏，但也扶助提振美元强势。

今年年初欧元区制造业产出降幅超过预期以及法国和德国生产下滑的数据显示欧元区经济走出衰退仍有困难，这影响了整体市场人气。

根据上海有色金属网(www.smm.cn)，上海现货铜价格较近月上海期铜出现每吨50元人民币的升水。

LME铜价较上海期铜价格转为出现小幅升水，上周有数百元人民币的贴水，这引发套利交易买盘。

期铅 由每吨2,235美元升至2,250美元。期锡 收高，报每吨23,950美元。期镍 收盘时没有交易，买价报16,940美元，周二报17,030美元。

以下为1707GMT基本金属主力合约报价:

2012年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 354.40 0.00 +0.00 365.25 -2.97 LME期铝 1968.25 -13.75 -0.69 2073.00 -5.05 LME期铜 7787.00 -43.00 -0.55 7931.00 -1.82 LME期铅 2249.00 14.00 +0.63 2330.00 -3.48 LME期镍 16950.00 -80.00 -0.47 17060.00 -0.64 LME期锡 23925.00 225.00 +0.95 23400.00 2.24 LME期锌 1982.50 -2.50 -0.13 2080.00 -4.69 上海期铝 14835.00 60.00 +0.41 15435.00 -3.89 上海期铜 56830.00 220.00 +0.39 57690.00 -1.49 上海期锌 15200.00 65.00 +0.43 15625.00 -2.72

------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨(完)

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