金属期市：期铜因美元走软承压，期镍跳涨

* 期镍因投资者取消仓单跳升，期铝也走高

* 欧洲股市触及四年半高位，美元接近七个月峰值

* 美国上周初请失业人口减少1万人，四周均值为五年最低

路透伦敦3月14日 - 期铜周四收盘基本持平，强劲美国数据公布后风险意愿改善，但由此产生的推动被美元走强和中国供应充裕导致需求疲弱所抵销。

不过，期镍跳涨，因投资者取消仓单。期铝也走高，之前有消息称，中国国储局标购原铝。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌5美元，报每吨7,800美元，日高为7,831美元。

上海6月主力期铜合约 跌0.26%，收报每吨56,770元人民币(9,100美元)。

LME铜价周二触及2月28日以来最高7,883美元，但从上月稍早触及的近8,350美元的年内高位回落了近7%，且年内迄今走低。

美国上周初请失业金人口连续第三周减少，是就业市场复苏正在加速的最新迹象。

今日，全球股市上扬，美元徘徊在七个月高位附近，因美国数据扶助提振对全球经济复苏的希望。道指今日有望录得第10日连涨。

不过，美元走强令金属价格承压，因导致非美元持有人购买金属的成本增加。

DMG & Partners Securities预计，中国经济今年增幅接近8%，该公司首席经济学家Thomas Lam并未看到近期推出的城市化政策点燃了中国对铜的需求。

库存高企也重压铜市，LME铜库存自12月初以来增加了一倍。

中国保税区仓库铜库存距离纪录高位不远，上海期交所铜库存本月初攀升8.9%，至近一年高位。

期镍 涨幅最大，收高1.7%，报17,225美元，之前LME库存数据显示，约3,000吨仓单被取消，因投资者准备将原材料从鹿特丹仓库移出。

“尽管库存行动可能提振对期镍的人气，但取消仓单仍未演变成稳定的流出，”南非标准银行的分析师Leon Westgate在一份报告中称。

期铝也上扬，周三有消息称，中国国储局进行期待已久的标购，购买30万吨原铝。

国储局的购买行动仅会对价格产生短暂的影响，不会改变中国产量过高，重压市场的局面，高盛分析师分析师Max Layton表示。

三个月期铝 收盘时没有成交，最后买入价报每吨1,979美元，上扬0.7%。自2月15日触及2,174美元的高位后，累计回落了9%。

三个月期锌 收跌0.3%，报每吨1,976美元。三个月期铅 收跌0.1%，报每吨2,248.50美元。三个月期锡 回落0.1%，收报每吨23,925美元。

以下为1741GMT基本金属主力合约报价:

2012年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 352.70 1.25 +0.36 365.25 -3.44 LME期铝 1974.75 -7.25 -0.37 2073.00 -4.74 LME期铜 7799.50 -30.50 -0.39 7931.00 -1.66 LME期铅 2249.25 -1.75 -0.08 2330.00 -3.47 LME期镍 17202.00 172.00 +1.01 17060.00 0.83 LME期锡 23960.00 10.00 +0.04 23400.00 2.39 LME期锌 1978.00 -4.00 -0.20 2080.00 -4.90 上海期铝 14780.00 -25.00 -0.17 15435.00 -4.24 上海期铜 56810.00 -110.00 -0.19 57690.00 -1.53 上海期锌 15195.00 0.00 +0.00 15625.00 -2.75

------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨(完)

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