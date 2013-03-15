金属期市：期铜下跌，因美国经济数据好坏不一打压需求前景

* 上海期交所铜库存增长2.9%

* 美国工业生产上升，消费者信心下降

* 中国买入锌和铝以支撑国内价格

路透纽约/伦敦3月15日 - 期铜价格周五下跌，在美国公布好坏不一的经济数据后，风险偏好消退，同时中国的铜库存上升加剧了未来需求的不确定性。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收盘时没有交易，买价报7,751美元，较周四收盘价跌0.6%，本周料将仅上涨0.2%。

年初迄今铜价累计跌约2%，2月跌逾4%。

数据显示2月美国工业生产增幅高于预期，因制造业回暖，暗示美国经济走强。

但美国其他经济数据显示，3月初消费者信心下降，2月消费者物价指数(CPI)创下近四年最高涨幅，且纽约州制造业成长放缓，这令投资者乐观情绪受到打压。

"这些数据表现一般。”INTL FCStone分析师Edward Meir称。

他称，欧洲成长乏力亦打压基本金属前景。

“基本面越来越差：铜库存上升，所有预估都坚定预计今年将供应过剩，所有矿山均报告产量较上年同期增长，而这是几年前不曾有过的情况。”

铜库存水准较高打压价格，交易所数据显示，上海期交所监督的铜库存较上周五增加2.9%。

沪铜及伦铜库存已经攀升超过20万吨，占今年迄今综合总库存的逾四分之一。

**中国买盘**

炼厂消息人士称，周五中国国储局在两次闭门标购中买入30万吨原铝和4.5万吨锌，不过这一举动料不会大幅提振这两种金属的国内价格。

目前铝在中国国内的价格徘徊在近三年低点左右，锌在中国国内的价格接近四个月最低点。消费者人士称，采购行动料不会改变中国铝市场供过于求的局面。

交易所公布的数据显示，上海期交所监督的铝库存较上周增长2.1%至创纪录的502,622吨，凸显了供应过剩的形势。

“中国买盘构成风险，人为地救活了生产企业，而供应过剩本已存在，而且实际上还增加了。中期内，这可能抑制价格的大幅上涨，”德国商业银行在研究报告中称。

指标期铝 收报每吨1,965美元，周四最后买价报1,979美元。

三个月期镍 跌至16,900美元，周四收报17,225美元，期锌 收报1,954美元，低于周四的1,976美元。

期锡 收报23,850美元，周四报23,925美元，期铅 收报2,222美元，周四报2,248.50美元。(完)

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