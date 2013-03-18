金属期市：期铜跌至四个月低点，受欧元区危机拖累

* 塞浦路斯重新制订银行税负，推迟投票

* 商品期货交易委员会(CFTC)铜的投机净空头部位触及四年高点

* 1月份铅过剩3,000吨，锌过剩40,000吨--国际铅锌研究小组(ILZSG

路透伦敦3月18日 - 期铜价格周一跌至四个月低位，与金融市场风险偏好回落走势相符，因欧元区财长要求塞浦路斯银行储户缴纳最高10%的税负，令人担心欧元区的经济稳定性。

这一举动打破了欧盟以往坚持公民储蓄神圣不可侵犯的规定，塞浦路斯议会周一将就该计划进行投票。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 稍早触及11月9日以来最低位7,545.75美元，但稍后扳回部分跌幅，收报7,576美元，低于上周五最后买价7,751美元。

欧美股市亦扳回部分跌幅，但最终仍收低，欧元兑美元跌至逾三个月低位。

“塞浦路斯问题将影响金属市场，汇市和债市尚未完全作出反应。塞浦路斯议会将进行投票，该国的问题可能会蔓延。”法国巴黎银行分析师Stephen Briggs称。

LME铜库存增加18,100吨，至2010年2月以来最高位543,925吨， 这也令人担忧。今年铜市供应过剩情况料将创下纪录高位，这一因素或将在下半年尤其打压铜价。

“我们认为基本金属价格跌势被夸大了，当前低价是买入的良机，”德国商业银行分析师称。

**中国买入前景**

中国市场人士看到低价可能激励买盘的信号。

上海一位交易商称，价格大跌后，中国出现一些买兴，并有可能出现空头回补升势。

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，对冲基金和基金经理在3月12日一周将铜的净空头部位提升至四年新高，并增持黄金的多头部位。

其他金属中，期锌 收报1,919美元，上周五收报1,954美元，今日稍早触及近四个月最低位1,912美元。期铅 收报2,185美元，上周五报2,222美元，今日稍早触及近四个月最低点2,158.50美元。

国际铅锌研究小组(ILZSG)月度数据显示，1月全球锌市场过剩4万吨，铅过剩3,000吨。

期铝 收报1,936美元，上周五报1,965美元，今日稍早触及四个月最低位1,927.50美元，期镍 收报16,605美元，上周五收报16,900美元，期锡 收报23,100美元，上周五报23,850美元。

以下为1702GMT基本金属主力合约报价:

2012年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 351.10 0.00 +0.00 365.25 -3.87 LME期铝 1934.00 -31.00 -1.58 2073.00 -6.71 LME期铜 7573.50 -226.50 -2.90 7931.00 -4.51 LME期铅 2180.25 -41.75 -1.88 2330.00 -6.43 LME期镍 16603.00 -297.00 -1.76 17060.00 -2.68 LME期锡 23125.00 -725.00 -3.04 23400.00 -1.18 LME期锌 1917.50 -36.50 -1.87 2080.00 -7.81 上海期铝 14685.00 -155.00 -1.04 15435.00 -4.86 上海期铜 55300.00 -1710.00 -3.00 57690.00 -4.14 上海期锌 14870.00 -440.00 -2.87 15625.00 -4.83

------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨(完)

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