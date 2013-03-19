金属期市：期铜下滑至近七个月低位，因塞浦路斯危机及欧元下跌

* 美国2月建筑许可升至2008年来的最高水平

* 欧元兑美元跌至三个月低位，因塞浦路斯问题

路透伦敦3月19日 - 铜价周二跌至近七个月低位，连续第五个交易日下跌，因投资人忧虑塞浦路斯银行可能违约，且欧元下滑。

在欧洲午后交易中，逢低买盘推高铜价，但涨势昙花一现，且卖家占了上风，因市场重新忧虑塞浦路斯议会针对银行救助协议的投票结果。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 在电子交易中下跌1.2%，至7,486.25美元，此为8月21日来的最低水平，且跌穿11月低位7,506美元。期铜在上日在场内交易中收报7,530美元。

三个月期铝 小升0.5美元，大致持平在每吨1,936.50美元，日低为1,932美元，周一跌至11月12日来的最低位。

“投资人持续忧虑塞浦路斯状况，且今日公布的其他一些经济数据也较为利空，”花旗分析师David Wilson说“宏观因素疲弱，潜在基本面也不乐观。”

全球股市也延续跌势，因塞浦路斯议会可能会拒绝将征收存款征税作为获得国际救助，进而及避免违约的条件。

塞浦路斯危机使欧元兑美元跌至逾三个月低位。

铜价和铝价自2月触及高位后下跌10-11%，因市场愈发忧虑需求低迷及库存不断上升。

一些投资人和分析师认为跌势过了头，这包括金属顾问公司T-Commodity的合伙人Gianclaudio Torlizzi，他在周二早上表示，“我们刚刚提醒客户，建议他们买入(铜)。”

**数据良莠不齐**

近期公布的数据喜忧参半，周二数据显示美国2月房屋开工增长，建筑许可攀升至2008年来的最高水平。周五数据显示汤森路透/密西根大学的美国消费者信心大幅下跌。

其他金属方面，三个月期锡 收低1.1%，报22,850美元。三个月期锌 收盘时没有成交，买盘最后报1,922.50美元，较周一收盘价高0.2%。

三个月期铅 收跌0.7%，报每吨2,170美元，期镍 收低0.4%，报16,535美元。

以下为1746 GMT基本金属主力合约报价:

2012年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 338.75 -3.10 -0.91 365.25 -7.26 LME期铝 1938.25 2.25 +0.12 2073.00 -6.50 LME期铜 7500.25 -75.75 -1.00 7931.00 -5.43 LME期铅 2169.25 -15.75 -0.72 2330.00 -6.90 LME期镍 16576.00 -29.00 -0.17 17060.00 -2.84 LME期锡 22751.00 -349.00 -1.51 23400.00 -2.77 LME期锌 1918.00 -1.00 -0.05 2080.00 -7.79 上海期铝 14655.00 -40.00 -0.27 15435.00 -5.05 上海期铜 55000.00 -390.00 -0.70 57690.00 -4.66 上海期锌 14850.00 -45.00 -0.30 15625.00 -4.96

------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金