金属期市：期铜和期铝反弹，但塞浦路斯情势限制涨幅

* 逢低承接和空头回补带动铜价反弹

* 关注美联储1800GMT货币政策声明

路透伦敦3月20日 - 铜价周三从七个月低点反弹，因一些投资人逢低承接，其他投资人则回补空头，但对塞浦路斯情势和中国需求前景不明朗的担忧限制了升势。

期铝也从四个月低点反弹。

伦敦金属交易所(LME)期铜和期铝自2月触及高位后已大幅回落9%和10%。

三个月期铜 收报7,620美元，周二收报7,530美元，昨日触及七个月低点。

三个月期铝 由每吨1,936.50美元升至1,939美元。

欧元周二跌至四个月低点后有买家回场，欧元小幅回升也对金属市场有支撑作用。

但分析师对预计是否会进一步上升表现谨慎，此前塞浦路斯议会拒绝了获得欧洲援助的条件。

美国联邦储备理事会稍后将发布货币政策声明，市场预计其将维持每月850亿美元购债的进度，尽管美国经济数据不断改善。

其他金属方面，三个月期锡 由22,850美元跌至22,600美元。三个月期锌 由1,922.50美元升至1,931美元。

三个月期铅 由每吨2,170美元升至2,188美元，期镍 大涨1.5%，报16,790美元。

以下为1724 GMT基本金属主力合约报价:

2012年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 343.65 4.05 +1.19 365.25 -5.91 LME期铝 1938.00 1.50 +0.08 2073.00 -6.51 LME期铜 7618.75 88.75 +1.18 7931.00 -3.94 LME期铅 2185.25 15.25 +0.70 2330.00 -6.21 LME期镍 16836.00 301.00 +1.82 17060.00 -1.31 LME期锡 22591.00 -259.00 -1.13 23400.00 -3.46 LME期锌 1930.50 11.50 +0.60 2080.00 -7.19 上海期铝 14720.00 45.00 +0.31 15435.00 -4.63 上海期铜 55410.00 250.00 +0.45 57690.00 -3.95 上海期锌 14930.00 45.00 +0.30 15625.00 -4.45

------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨(完)

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