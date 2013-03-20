金属期市：期铜和期铝反弹，但塞浦路斯情势限制涨幅

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
* 逢低承接和空头回补带动铜价反弹
* 关注美联储1800GMT货币政策声明
路透伦敦3月20日 - 铜价周三从七个月低点反弹，因一些投资人逢低承接，其他投资人则回补空头，但对塞浦路斯情势和中国需求前景不明朗的担忧限制了升势。
期铝也从四个月低点反弹。
伦敦金属交易所(LME)期铜和期铝自2月触及高位后已大幅回落9%和10%。
三个月期铜 收报7,620美元，周二收报7,530美元，昨日触及七个月低点。
三个月期铝 由每吨1,936.50美元升至1,939美元。
欧元周二跌至四个月低点后有买家回场，欧元小幅回升也对金属市场有支撑作用。
但分析师对预计是否会进一步上升表现谨慎，此前塞浦路斯议会拒绝了获得欧洲援助的条件。
美国联邦储备理事会稍后将发布货币政策声明，市场预计其将维持每月850亿美元购债的进度，尽管美国经济数据不断改善。
其他金属方面，三个月期锡 由22,850美元跌至22,600美元。三个月期锌 由1,922.50美元升至1,931美元。
三个月期铅 由每吨2,170美元升至2,188美元，期镍 大涨1.5%，报16,790美元。
以下为1724 GMT基本金属主力合约报价:
2012年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 343.65 4.05 +1.19 365.25 -5.91 LME期铝 1938.00 1.50 +0.08 2073.00 -6.51 LME期铜 7618.75 88.75 +1.18 7931.00 -3.94 LME期铅 2185.25 15.25 +0.70 2330.00 -6.21 LME期镍 16836.00 301.00 +1.82 17060.00 -1.31 LME期锡 22591.00 -259.00 -1.13 23400.00 -3.46 LME期锌 1930.50 11.50 +0.60 2080.00 -7.19 上海期铝 14720.00 45.00 +0.31 15435.00 -4.63 上海期铜 55410.00 250.00 +0.45 57690.00 -3.95 上海期锌 14930.00 45.00 +0.30 15625.00 -4.45
------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市