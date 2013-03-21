金属期市：期铜下跌，因忧虑塞浦路斯及美元上涨

* 欧元兑美元下跌，此前欧元区公布的数据低迷

* 中国汇丰PMI上涨

* 美国成屋销售触及三年高位

路透伦敦3月21日 - 铜价周四下跌，因美元兑欧元上涨，且因担忧塞浦路斯可能出现金融崩溃，投资人将资金撤出较高风险资产。

不过，中国数据显示3月制造业上升，限制了铜价跌幅。

汇丰/Markit稍早联合公布，中国3月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至51.7，在2月短暂回落后，该指数再度上升，并接近1月终值创下的两年高点52.3。

“数据显示中国农历新年假期后经济活动提速，且我们预料经济数据改善将在未来几个月支撑市场，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann说。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收盘时没有成交，买盘最后报7,590美元，周三收报7,620美元。期铜价格仍高于周二触及的七个月低点7,530美元。

不过欧元下跌，兑美元扩大跌幅，触及纽约交易时段的日内低位，因美国数据良好及塞浦路斯有新一轮负面消息。这令期铜承压。

美国数据显示2月成屋销售触及三个月高位，进一步提振楼市复苏的希望，美元因此受到提振。另一项数据显示，3月美国大西洋沿岸中部地区制造业活动连续第二个月改善。

周四公布的调查显示，早在塞浦路斯援助问题爆发前，欧元区经济低迷状况就已在3月加剧，这让努力振兴欧元区未来的决策者更加头疼。欧元区综合PMI从2月的47.9降至3月的46.5，低于路透调查23位分析师的预估中值48.2。指数过去19个月来只有1个月是在50上方。

塞浦路斯金融状况的不确定性仍然备受关注。

欧洲央行称允许塞浦路斯央行继续向银行业提供紧急流动性援助(ELA)，直至下周一，而塞浦路斯央行总裁得梅特里亚德斯表示，预计周一前会敲定金融救助计划。

智利北部港口工人罢工导致全球最大铜矿商Codelco旗下大型矿场出产的部份金属无法出口，消息扶助燃点铜市的看涨人气。

国际铜业研究组织(ICSG)最新的数据显示，2012年全球精铜市场短缺34万吨，2011年为短缺21.6万吨，因精铜生产增长受限及中国使用量急升。

其他金属方面，三个月期铝 收报每吨1,928美元，周三收报每吨1,939美元。三个月期锌 由1,931美元升至1,934美元。

三个月期锡 由22,600美元跌至22,595美元。三个月期铅 报每吨2,286美元，周三收报2,172.5美元。期镍 收报16,895美元，上日报16,810美元。

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